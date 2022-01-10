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Sağlık

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasında; vaka yoğunluğu en çok artan iller Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli oldu.

DHA10 Ocak 2022 Pazartesi 11:04 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:29
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51'den 663,69'a, Ankara'da 129,82'den 184,29'a ve İzmir'de 68,54'den 323,30'a yükseldi. Bakan Koca, vaka oranı önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de paylaştı. Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli" dedi.

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