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Sağlık

Bakan Koca: Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı” dedi.

IHA15 Şubat 2022 Salı 15:39 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 15:39
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH) projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı. Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak. Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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