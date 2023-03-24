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Sağlık

Bakan Koca: Yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalan hekimler sözleşmeli pozisyona geçebilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Mart tarihinde yürürlüğe konulan 2023/1 sayılı Genelge ile “devlet hizmeti yükümlüsü” olarak görev yapan tabip, anadal uzman tabip ve yandal uzman tabiplerinin 4924 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli pozisyona geçmelerinin yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalması şartına bağlandığını duyurdu.

IHA24 Mart 2023 Cuma 12:56 - Güncelleme:
Bakan Koca: Yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalan hekimler sözleşmeli pozisyona geçebilecek
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23.01.2023 tarihinde yürürlüğe konulan 2023/1 sayılı Genelge ile devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan tabip, anadal uzman tabip ve yandal uzman tabiplerinin 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyona geçmeleri yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalması şartına bağlanmıştır. Yeni hazırlanan Genelge ile mevcut kısıtlama, deprem sebebiyle OHAL ilan edilen illere atanan, atanacak ve halihazırda çalışan 'devlet hizmeti yükümlüleri' için kaldırılarak çalıştıkları yerde boş pozisyon olması halinde yükümlülük sürelerinin son 6 ayı beklenmeden 31 Aralık 2023 tarihine kadar başvurmaları halinde sözleşme imzalamalarına imkan tanınmaktadır" ifadelerine yer verdi.

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