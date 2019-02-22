Sağlık Bakanı Koca: Bugünlerde grip hastası sayısı yüzde 20 azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa ülkelerinde binlerce kişinin ölümüne neden olan grip salgının Türkiye'yi etkilemediğini belirterek, 'Bugünlerde grip hastası sayısı yüzde 20 azaldı' dedi
- İHA & AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa ülkelerinde binlerce kişinin ölümüne neden olan grip salgının Türkiye'yi etkilemediğini belirterek, "Bugünlerde grip hastası sayısı yüzde 20 azaldı" dedi.
Bakan Koca, "Geçen haftalara göre yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede." ifadelerini kullandı.
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