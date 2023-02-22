İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8884
  • EURO
    20,0823
  • ALTIN
    1112.91
  • BIST100
    5093.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bakan Koca'dan deprem bölgesi için ''şebeke suyu'' uyarısı
Sağlık

Bakan Koca'dan deprem bölgesi için ''şebeke suyu'' uyarısı

Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesi konteynerinde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bölgede bir duyuru yapılmadıkça şebeke suyu içmeyin' dedi.

22 Şubat 2023 Çarşamba 12:48 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan deprem bölgesi için ''şebeke suyu'' uyarısı
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesi konteynerinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde yeni depremler akabinde orta düzeyde hasar tespit edilmiştir. Vakit kaybetmeden hastalarımızı uygun hastanelerimize naklettik."

"İçme ve temizlik için kullanılan suları hastalığa yol açıp açmayacakları bakımından inceliyoruz. Bir süreliğine daha içme suyu olarak sadece tankerlerle getirilen suyu ve ambalajlı hijyenik suları kullanacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.