Bakan Koca'dan deprem bölgesi için ''şebeke suyu'' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesi konteynerinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde yeni depremler akabinde orta düzeyde hasar tespit edilmiştir. Vakit kaybetmeden hastalarımızı uygun hastanelerimize naklettik."

"İçme ve temizlik için kullanılan suları hastalığa yol açıp açmayacakları bakımından inceliyoruz. Bir süreliğine daha içme suyu olarak sadece tankerlerle getirilen suyu ve ambalajlı hijyenik suları kullanacağız."