Bakan Koca'dan ''Halk Sağlığı Haftası'' paylaşımı: Etkinliklerden yararlanmanızı öneriyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Halk Sağlığı Haftası'nın ana temasının "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" olarak belirlendiğini ve bu kapsamda ülke genelinde hafta boyunca etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Bakan Koca, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'na yönelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl Halk Sağlığı Haftası'nda ana temamız 'Sağlıkla Yaşayan Türkiye.' Hafta boyunca ülke genelinde etkinlikler düzenliyoruz. 'Sağlıklı Beslen, Egzersiz Yap, Sağlıklı Kiloda Kal', 'Sana En Yakın Hekimin Aile Hekimin', 'Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Bir Yaşam, Sağlıklı Bir Gelecek', 'Aşıyla Güvende Kal, Şüphede Kalma', 'Hayata Sağlıklı Başlamak Her Bebeğin Hakkıdır', 'Bağımlılığa Değil, Hayata Sarıl', 'Ruh ve Beden Sağlığı Bir Bütündür. Ruhunuza İyi Bakın' konulu bu etkinliklerden yararlanmanızı öneriyoruz."