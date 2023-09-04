İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2023 Pazartesi / 19 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7698
  • EURO
    28,8949
  • ALTIN
    1668.24
  • BIST100
    8141.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bakan Koca'dan ''hiperbarik oksijen tedavisi'' paylaşımı
Sağlık

Bakan Koca'dan ''hiperbarik oksijen tedavisi'' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bodrum Devlet Hastanesindeki Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Bölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 17:44 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan ''hiperbarik oksijen tedavisi'' paylaşımı
ABONE OL

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "hiperbarik oksijen tedavisinin kapalı bir odada hastalara yüksek basınçlarda aralıklı olarak yüzde 100 oksijen solutularak uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu" bildirdi.

Bakan Koca, Bodrum Devlet Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Bölümündeki tedaviden ağırlıklı olarak dalgıçların ve balıkadamların yararlandığını ifade etti.

Koca'nın bu açıklamasıyla beraber paylaştığı videoda, Bodrum Devlet Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiberbarik Bölümünden Uzman Doktor Nisa Örmeci, uyguladıkları tedavi hakkında bilgi verdi.

Örmeci, paylaşımda hiperbarik oksijen tedavisinin bazı hastalıklarda birincil yöntem olduğunu, bazı hastalıklarda ise diğer tedavilere ek olarak kullanıldığını anlattı.

Bodrum'daki hastalarının daha çok dalgıçlar ve balıkadamlardan oluştuğunu ifade eden Örmeci, bu tedavinin ardından da hastaları çeşitli yöntemlerle kontrol ettiklerini belirtti.

  • sualtı hekimliği
  • hiperbarik bölüm
  • sağlık bakanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.