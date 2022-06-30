Bakan Koca'dan ilk maymun çiçeği vakası ile ilgili açıklama: Tecrit edildi

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" dedi. Koca son olarak bu ayın başlarında Türkiye'de henüz vaka tespit edilmediğini ifade etmişti. Koca bugünkü açıklamasıyla ilk defa maymun virüsünün tespiti hakkında açıklama yapmış oldu.

Maymun çiçeği vakaları Avrupa ve diğer ülkelerde Mayıs ayında yayılmış, Dünya Sağlık Örgütü hastalığın COVID gibi küresel pandemiye yol açmayacağını ifade etmişti.

- MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.