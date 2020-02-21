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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca konuşuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuyor

21 Şubat 2020 Cuma16:13 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 16:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuyor. Bakan Koca'nın açıklamalarında satır başları:

İran Sağlık Bakanı ile görüştüm ve yanınızdayım mesajı verdim. 

İran Bakanı şüpheli vakanın 750 olduğunu, 18 vakada pozitif koronavirüs bulunduğunu 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İranlı Bakanı vakaların Kum'da olduğunu, sınır bölgesinde olmadığını söyledi.

İran sınır kapılarında tedbirleri genişlettik.

Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor.

Kum'da kentinde gelenleri sınırdan sokmuyoruz. Kum kentinden gelenlerden sağlık raporu isteyeceğiz.

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