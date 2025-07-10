Bakan Memişoğlu: HAMATEM merkezi kuruyoruz

Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında "Hükümlü ve Tutuklu Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi Hakkında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, hükümlü ve tutukluların bağımlılıkla mücadelesine yönelik çalışmaların anlatıldığı tanıtım filmi gösterildi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hakimevi'nde düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, sağlıkla adaleti buluşturan ve insana hizmeti ortak paydada birleştiren kıymetli bir adım attıklarını belirtti.

İmzalanan bu protokol sayesinde, özellikle uyuşturucuyla bağlantılı olarak suç işleyip cezaevine giren hükümlüler için kapsamlı bir sağlık altyapısı kurmayı hedeflediklerini dile getiren Memişoğlu, hükümlülerin yeniden suça sürüklenmemesi için tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

- "REHABİLİTASYON HİZMETLERİNİ ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Bu doğrultuda gerekli tüm sağlık tedbirlerini almaya kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün imzaladığımız bu protokolle bu güçlü sağlık altyapısını ilk kez ceza infaz kurumlarına özgü bir modele dönüştürüyoruz. Böylece tutuklu ve hükümlülerin de bu kapsayıcı sağlık sisteminden faydalanmaları için somut ve kalıcı bir adım atmış oluyoruz. Bu kapsamda, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde 10 yataklı bir Hükümlü Alkol ve Madde Bağımlıları Yataklı Arındırma Merkezi (HAMATEM) merkezi kuruyoruz. İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi içerisinde, bağımlılıkla mücadeleye odaklı yataklı bir rehabilitasyon merkezini hayata geçiriyoruz."

Memişoğlu, bu merkezlerin yalnızca tıbbi tedavi sunmayacağını, bu suçlardan hüküm giyenlerin sağlıklı bir yaşama yönelmesini, hayata tutunmasını ve topluma yeniden kazandırılmasını sağlayacak çok yönlü destekler vereceğini belirtti.

Bağımlılıklarla mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğüne dikkati çeken Memişoğlu, "Uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapıcı maddelere karşı tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Türkiye olarak bilimsel temelli ve kapsamlı bir yaklaşımla yürüttüğümüz bu mücadelede, 115 AMATEM, 20 ÇEMATEM, 188 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile merkezimizde toplam 1.388 yatak kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz." bilgisini paylaştı.

Cezaevlerinde bu suçlardan dolayı bulunan hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılabileceğine inandıklarını ifade eden Memişoğlu, tedavi yoluyla kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

- "CEZAEVLERİNDE 3 MİLYON 986 BİN 121 MUAYENE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bir kişinin bağımlılıktan kurtulmasının yalnızca kendisi için değil, ailesi, çocukları ve tüm toplum için de yeni bir başlangıç anlamına geldiğini aktaran Memişoğlu, "Her iyileşen insan, toplumsal bağışıklığımızı güçlendirir. Bağımlı hastalara karşı toplumda yerleşmiş önyargılarla da mücadele etmemiz gerekir. Bu kişilerin hem sağlık sistemimizle hem de sosyal politikalarımızla hayata tam anlamıyla entegre olmalarını sağlamayı, onları yeniden üretken, sağlıklı ve toplumla bağ kurabilen bireyler haline getirmeyi amaçlamaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün attıkları bu adımın yalnızca sağlık hizmeti sunmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bu kişilerin geleceğini yeniden inşa etmeye yönelik olduğunu belirten Memişoğlu, "Bu anlayışla ceza infaz kurumlarındaki sağlık hizmetlerini her geçen gün daha güçlü ve kapsayıcı hale getiriyoruz. Nitekim 2024 yılında, cezaevlerinde 3 milyon 986 bin 121 muayene gerçekleştirdik. 1 milyon 476 bin 123 kişiyi hastanelere sevk ederek tedavi altına aldık." dedi.

Yataklı tedavi hizmetlerini de güçlendirdiklerini anlatan Memişoğlu, "Hastanelerimizde 1.612 mahkum yatağımız mevcut. Devam eden yatırımlarla bu sayıyı 1.764'e çıkaracağız. Psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyan tutuklu ve hükümlüler için 219 yatak kapasiteli THAP (Tutuklu Hükümlü Adli Psikiyatri) servisi hizmet veriyor. Ruh sağlığına özel olarak tasarlanmış 10 cezaevi merkezinde, toplam 227 yatak kapasiteli özel bölümlerimiz aktif olarak çalışıyor." diye konuştu.

- "19 İLDE, 51 CEZAEVİNDE GÖRÜNTÜLÜ MUAYENE SİSTEMİNİ DEVREYE ALDIK"

Bu anlayışla cezaevlerinde de dijital altyapıyla desteklenmiş sağlık sistemi inşa ettiklerini aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda 19 ilde, 51 cezaevinde görüntülü muayene sistemini devreye aldık. 9 bin 516 görüntülü muayene başarıyla gerçekleştirdik. Özel hasta grubunun hizmete erişimini kolaylaştırmak için görüntülü muayene altyapısını etkin bir şekilde kullanmaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu, yalnızca teknolojik kalkınmayı değil, zihnen, bedenen ve ruhen sağlıklı bir toplum inşasını da hedeflemektedir. Bu büyük hedefe ulaşmak için bağımlılıkla mücadeleyi en önemli öncelikli halk sağlığı meselelerinden biri olarak görmeye devam edeceğiz."

Bu vizyonun en önemli boyutlarından birinin de insan sağlığını önceleyen ve özellikle bağımlılıkla mücadele gibi kritik alanlarda topyekun bir yaklaşımı esas alan güçlü sağlık politikaları olduğunu vurgulayan Memişoğlu, imzalanan protokolün de bu vizyonun güçlü bir yansıması olduğuna dikkati çekti.

Toplum olarak, bağımlılığın bilimsel olarak tanımlanmış, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun kabul edilmesi gerektiğine değinen Memişoğlu,"Bağımlılıkla mücadele yalnızca hastanın değil, hepimizin meselesidir. Bugün dünya genelinde alkol, tütün, uyuşturucu ve benzeri maddelere bağlı bağımlılıklar, her yıl milyonlarca insanın hayatına mal olduğunu bilmekteyiz." sözlerini sarf etti.

- "ALKOL VE UYUŞTURUCU NEDENİYLE HER YIL 3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR"

Sadece alkol ve uyuşturucu kullanımına bağlı nedenlerle her yıl 3 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Memişoğlu, tütün bağımlılığının ise her yıl 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olduğuna dikkati çekti.

Bu rakamların bağımlılığın ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Memişoğlu, "Biz, Sağlık Bakanlığı olarak bu konuda kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi sağlıksız bir toplumun güçlü bir gelecek inşa etmesi mümkün değildir. Bağımlılık, sadece kişinin değil, toplumun bütün hücrelerini zayıflatan, sosyal bağları koparan, geleceğimizi tehdit eden ciddi bir hastalıktır. Bu nedenle bağımlılıkla mücadele, bizim için bir tercih değil, mecburiyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak bu mücadeleyi yalnızca tedavi süreciyle sınırlamadıklarına işaret eden Memişoğlu, "Önleyici ve koruyucu hizmetleri merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla yürütüyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu illetle hiç tanışmadan, sağlıklı büyüyebilmeleri için sahada aktif bir koruma kalkanı oluşturuyoruz." bilgisini verdi.

Tütün, alkol, uyuşturucu gibi maddelerle olduğu kadar, ekran, teknoloji ve davranışsal bağımlılıklar gibi modern tehditlerle de mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Memişoğlu, sigara bırakma poliklinikleri, ALO 171 hattı Yeşilay ile yürüttükleri saha projeleri gibi pek çok alanda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bakan Memişoğlu, konuşmasını başta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek bitirdi.

Açılış konuşmalarının ardından iki bakanın katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.