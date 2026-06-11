Bakan Memişoğlu, ''Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa'' Kampanyası'nı başlattı

Toplumda fiziksel aktivite farkındalığının artırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve bireylerin hareket kapasitesinin değerlendirilmesi amacıyla Türkiye genelinde hayata geçirilecek "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" Kampanyası'nın tanıtımı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Kemal Memişoğlu'nu alana girişte karşılayan seymenlerin gösterisiyle başladı. Seymenlerin gösterisini seyreden Bakan Memişoğlu, ardından seymenlerle beraber misket oynadı.

Bakan Memişoğlu yaptığı konuşmada, "Esasında buraya gelmeden seymenlerle hareketimize başlamıştık. Ama biliyorsunuz Türkiye'de sağlıkla ilgili müthiş bir hizmet veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten Türkiye son 24 senesinde dünyaya örnek olacak sağlık hizmeti veriyor. Bizler bu sağlık hizmetinin yanında esasında sağlık kültürü oluşturup, insanların hastalanmadan bedenini korumayı, sağlığını koruma kültürünü geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle de koruyan sağlık sisteminde 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' diyoruz" diye konuştu.

"1.5 MİLYON İNSANIMIZLA HEM TEDAVİDE HEM KORUYUCULUKTA SAĞLIK HİZMETİ VERİYORUZ"

En büyük hedeflerinin sağlıklı bir toplum ve sağlık bir beden olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Bugün sağlığınızı kaybettiğiniz zaman mutlu olma şansınız yok, onun için herkesin sağlıklı kalmak için çaba harcamasını istiyoruz. Biliyorsunuz esasında Türkiye, temel sağlık hizmetleri dediğimiz Aile Hekimliğiyle, Toplum Sağlığı Merkezleriyle, Sağlıklı Hayat Merkezleriyle büyük bir sağlık ordusuna sahip. 1.5 milyon insanımızla hem tedavide hem koruyuculukta sağlık hizmeti veriyoruz, ama bizim önceliğimiz insanların sağlıklı olması ve sağlıklı kalması. Bunun için de en önemli işimiz ve risklerimizden en önemlisi yoğun hareketsizlik ve bağımlılık" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE 10 MİLYONUN ÜSTÜNDE İNSANA 513 TON KİLO KAYBETTİRDİK"

'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Kal' mottosuyla insanların hareketli olmasını isteyen Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak hem sağlığın kültürünü oluşturmaya, hem de farkındalık oluşturmak için geçen sene biliyorsunuz 'Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' mottosuyla yaklaşık 10 milyon insanımıza meydanlarda, kalabalık yerlerde, alışveriş merkezlerinde kilolarını, boylarını ölçtük ve esasında bunu insanların farkında olsun diye, kilosuyla alakalı sıkıntıyı göstermek için de yaptık. Normalde sağlık sistemlerimizde kilo-boyu ölçüyoruz ama istiyoruz ki bizimle beraber sağlıklı kalmayı ve sağlık sistemini sadece tedavi, hastalık için değil sağlıklı kalmak için de kullansınlar. 10 milyonun üzerinde insanı boy-kilo ölçtük ve bunları Sağlık Hayat Merkezlerine, diyetisyenlerimize yönlendirerek geçen sene tam bu 10 milyonun üstünde insana 513 ton kilo kaybettirdik. Onlara sağlık kazandırdık, daha da kazandırmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde sigara, aynı şekilde bağımlılıkla ilgili toplumumuzun beraber bu başarıyı göstermesini istiyoruz. Sadece yemekle diyetisyenle değil fizyoterapistlerle, sporla, egzersizle bedenlerini korumasını istiyoruz. Bakın Ankara'nın güzel bir havasında bizler geldik kravatımızı çıkardık, takım elbiselerimizi çıkardık, evimize gitmeden önce spor yapacağız, egzersiz yapacağız. Böylece kalp hastalığından, eklem hastalığından, tansiyondan, her türlü hastalıkla ilgili her türlü riskten uzaklaşacağız" şeklinde konuştu.

"NÜFUS CÜZDANINIZDA HANGİ YAŞ YAZARSA YAZSIN BEDENİNİZİN, KASLARINIZIN YAŞI ÖNEMLİDİR"

Vatandaşlardan bedenlerini ve sağlıklarını korumalarını, hareket yapma ve sağlıklı kalma alışkanlığı kazanmalarını isteyen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 348 tane Sağlıklı Hayat Merkezi var. Bunlarda fizyoterapistimizden diyetisyenimize, çocuk gelişimcisinden gebe okullarına kadar, kanser taramalarına kadar her türlü 17 tane hizmeti ücretsiz verebiliyoruz. Bunlardan MHRS üzerinden randevu alabildiğiniz gibi aile hekimlerinizi ya da hastaneleriniz buralardan randevu alabilir halde. Lütfen beraber kilolarımızı verelim, hareketli olalım, sağlıklı kalalım. Bunu özellikle toplumumuzla beraber yapmak istiyoruz. Biz sizleri sağlık ocaklarında, Aile Sağlık Merkezlerinde, hastanelerde beklemeyeceğiz. Biz sizlerle beraber bu kiloyu vermenizi, hareketli kalmanızı, aynı zamanda mobil sigara bırakma polikliniklerini oluşturduk. Tansiyonunuzu, kilonuzu ölçeceğiz. İnsanlarımızı arıyoruz kanser taraması yapıyoruz. Geçen sene 7.7 milyon insanımızı aradık. Yaklaşık 28 binin üzerinde insana daha kanser kliniği oluşmadan, geç kalmadan, kanserli olarak hayatlarını sürmeden erken safhada kanserlerini yakaladık ve tedavi ettirdik. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork diyoruz işte onun için. Ben toplumumda şunu istiyorum, biz 1 ay sahada olacağız, insanların hareket yaşını öğreneceğiz. Nüfus cüzdanınızda hangi yaş yazarsa yazsın bedeninizin, kaslarınızın yaşı önemlidir. Ve siz bu yaşı genç tutmak için hareketli olmak zorundasınız hareket yapmak zorundasınız."

Bakan Memişoğlu, konuşmasının ardından alanda vatandaşların koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi alabilmeleri amacıyla oluşturulan Aile Hekimliği ve HYP Tanıtım Standı, Sağlıklı Hayat Merkezi Tanıtım Standı, Tütünle Mücadele Standı, Sağlıklı Beslenme Standı, Fiziksel Aktivite Standı, Ruh Sağlığı Standı, Organ Bağışı Standı, Ağız ve Diş Sağlığı Standı, Kanser Bilgilendirme Standı, Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Standı,112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE Standı'nın yer aldığı 'Sağlık Sokağı'nı ziyaret etti. Sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Memişoğlu, ziyaretin ardından bisiklet sürdü. Bisiklet sürmesinin akabinde bir süre basketbol oynayan Bakan Memişoğlu, basketbol oynamasının ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.