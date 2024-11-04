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Sağlık

Bakan Memişoğlu: Nakil merkezimizle dünyaya ve çevremize hizmet ediyoruz

Futbol etkinliğine katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Türkiye'de 76 tane böbrek, 52 tane karaciğer, 15 tane kalp ve 2 tane akciğer nakil merkezimizle dünyaya ve çevremize hizmet ediyoruz. Bunda emeği geçen bütün hocalarımıza, ekiplere, sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim.' dedi.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu: Nakil merkezimizle dünyaya ve çevremize hizmet ediyoruz
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin 76 böbrek, 52 karaciğer, 15 kalp ve 2 akciğer nakil merkeziyle dünyaya ve çevreye hizmet ettiğini bildirdi.

Memişoğlu, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Adamları Derneğinin Yedikule'deki Metin Kurt Spor Tesisleri'nde düzenlediği futbol etkinliğine katıldı.

Burada basın mensuplarına konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin özellikle sağlık sisteminin gelişmesiyle şu anda dünyada en çok nakil yapılan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de 76 tane böbrek, 52 tane karaciğer, 15 tane kalp ve 2 tane akciğer nakil merkezimizle dünyaya ve çevremize hizmet ediyoruz. Bunda emeği geçen bütün hocalarımıza, ekiplere, sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Ülke olarak çok daha iyi yerlere gelmek için çalıştıklarını dile getiren Memişoğlu, Türkiye'nin, sağlık bilgisi ve teknolojisini üretecek güçte olduğunu kaydetti.

Memişoğlu, Türkiye'nin bu konuda lider ülke olacağına dikkati çekerek, "Bu konuda bütün bilim insanlarına, öğretim üyelerimize ve hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza buradan minnetlerimizi arz etmek istiyorum. Organ demek bir insan hayatını kurtarmak demek. Organlarımızı bağışlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Özellikle insanların organlarını bağışlamalarını istediklerini anlatan Memişoğlu, bu haftanın farkındalığı nedeniyle vatandaşlardan bağış yapmalarını talep etti.

Kemal Memişoğlu, "Bunun yanında özellikle organlarını bağışlamış insanlarımızın kalp durduktan, beyin ölümü olduktan sonra yakınlarının da bu organlar için izin vermesini bekliyoruz." dedi.

Memişoğlu, konuşmasının ardından sağlık personeli ve Türkiye Futbol Adamları Derneği üyeleri arasında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı.

Etkinliğe, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma ile çok sayıda sağlık personeli ve sporcu katıldı.

Nouma, hayat kurtarmak için organ bağışlamalarını vatandaşlardan talep etti.

  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
  • Böbrek Nakil Merkezi
  • Kalp Nakil Hizmetleri
  • Karaciğer Nakil Merkezi

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