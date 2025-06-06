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Sağlık

Bakan Memişoğlu, sağlık personellerinin görev başında olduğunu bildirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık personellerinin Kurban Bayramı süresince 24 saat esasına göre görev başında olduğunu duyurdu.

IHA6 Haziran 2025 Cuma 09:21 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu, sağlık personellerinin görev başında olduğunu bildirdi
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Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz olarak sürdüreceğiz. Bin 544 hastanemizde 638 bin 603 personelimiz, bin 541 sağlık tesisimizin acil servislerinde 192 bin 244 personelimiz, 172 ağız ve diş sağlığı kamu sağlık tesisimizde 4 bin 882 personelimiz, bin 194 'evde sağlık ekibi' ve 4 bin 524 personelimizle 4, 5 günlük tatil boyunca 24 saat esasına göre görev başında olacağız. Büyük sağlık ailemizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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