Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimlerine ilişkin yeni yönetmelikten sonra 3 ay içinde 10 milyon 564 bin 192 kişiye 16 milyon 220 bin 598 hastalık taraması yapıldığı belirterek, "Bu tarama ve izlemler çerçevesinde şeker, tansiyon, kalp ve obezite yönünden tüm vatandaşlarımızı değerlendirdik. Yaptığımız taramalar neticesinde 1 milyon 695 bin 508 vatandaşımıza ilk kez tanı koyduk ve gerekli yönlendirmeleri yaptık" dedi.

AİLE HEKİMLERİ ETKİN OLACAK

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'e açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, halihazırda 8 bin 255 Aile Sağlığı Merkezi, 29 bin 74 aile hekimliği birimi, 285 Sağlıklı Hayat Merkezi ve 93 KETEM merkezinde vatandaşlara 1. basamak sağlık hizmeti sunulduğunu belirterek şunları söyledi:

Aile hekimlerimizi sağlık sistemi içinde daha etkin hale getirmek için yeni bir adım attık. Kasım ayında yeni yönetmeliğimizi devreye aldık. Aile hekimlerimiz ile sağlık sorumluluğunu taşıdığı nüfus arasındaki bağı kuvvetlendirmek istedik. Vatandaşımız aile hekimini tanısın; aile hekimlerimiz hizmet ettiği komşularını tanısın. Kendilerini sağlıklı hisseden vatandaşlarımız dahi fark etmeden taşıdıkları hastalıkları erkenden teşhis edelim; kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızı etkin bir şekilde takip edelim istedik. Küresel sağlık sorunu haline dönüşmüş antibiyotik direncini ülkemizde en aza indirelim; mümkünse gereksiz mide koruyucu ve ağrı kesici kullanımını ortadan kaldıralım istedik. Genel anlamda, aile hekimliği ile hastaneler arasında kuvvetli bir entegrasyon kuralım; aile hekimimiz sadece vatandaş kendisine geldiğinde değil, onun hastanedeki tedavi süreçleriyle ilgili de etkin bir rol alsın düşüncesindeyiz.

Aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezleri ile hastanelerimiz arasında dijital entegrasyonu başlattık. Aile hekimlerimize hastanelerimizde MHRS sisteminde %10 kontenjan açtık. Vatandaşlarımız sağlık sorunu yaşadığında ve aile hekimlerimize başvurduğunda aile hekimlerimiz gerekli gördükleri takdirde vatandaşlarımıza hastanelerimizden doğrudan randevu alabiliyor. Aile hekimlerimiz artık ayrıca, sorumlu oldukları nüfus için hastanelerimizden görüntüleme ve tetkik hizmetleri talebinde de bulunabiliyor.

Bu arada aile hekimlerimizin motivasyonlarını artıracak ilave teşvik mekanizmalarını da yürürlüğe koyduk. Aile hekimlerimize verdiğimiz teşvik ödemelerini üç kat artırarak 14 bin 800 TL'den 44 bin 600 TL'ye çıkardık. Elbette bu yeni ilave teşvikleri getirirken, bunları da belirli kriterlere bağladık.

YILDA 164 MİLYON MUAYENE

"Her gün 3 milyon vatandaşımız sağlık hizmetlerine erişiyor. Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişim Avrupa'nın iki katı. 2024'te vatandaşlarımız MHRS üzerinden 186 milyon 842 bin 35 randevu aldı. Bu randevuların 164 milyon 973 bin 255'i gerçekleşti, ancak 21 milyon 868 bin 780 randevuya vatandaşımız gelmedi. Geçen yıl hastanelerimizde de 636 milyon 593 bin 697 muayene hizmeti sunduk. Bu muayenelerin 443 milyon 574 bin 961'i polikliniklerde ve 193 milyon 18 bin 736'sı acil servislerde gerçekleşti. Elbette az sayıda branşta, bazıları dönemsel yoğunluklar yaşanabiliyor. Bu konuyu da ciddiye alıyoruz; titiz çalışmalar yürütüyoruz."

TAŞINAN AİLENİN HEKİMİNİ SİSTEM ATAYACAK

Aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yeni yönetmelikte yer alan değişiklikler:

Vatandaşlar adres değişikliği yaptığı takdirde 30 gün içerisinde aile hekimi değişikliği yapmazsa yeni ikametgahına göre en yakın ve en uygun aile hekimine kaydı otomatik olarak alınacak.

Aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanacak.

Sağlık hizmet planlamasına uygun olacak şekilde özellikle nüfus yoğunluğu olan yerlerde otomatik olarak kişilerin aile hekimi kayıt değişikliği yapılacak ve bu birimlerde görev yapan aile hekimlerine ataması gerçekleştirilecek.

Aile hekimi başına düşen nüfusun azalması ile hekim hasta ilişkisinin daha etkin şekilde kurulması, hastaya daha fazla zaman ayrılması ile de aile hekimliği hizmetlerinin kalitesi artması hedefleniyor.

Aile hekimi değişikliği yapılabilmesi için 3 ay olan sınırlama süresi ise 1 aya indirilecek.

Acil sağlık hizmetleri, adli işlemler, defin ruhsatı gibi hizmetler entegre sağlık merkezlerinde daha düzenli ve etkin bir şekilde sunulacak.

7/24 hizmet sunulan bu merkezlerde vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sağlanacak.

Aile hekimliği birimlerinin yer aldığı ilçe devlet hastaneleri için esneklik sağlanarak aile sağlığı merkezlerinin ilçe merkezlerinde de konumlanmasına imkan tanınacak.

Aile sağlığı merkezlerinin açılması ve ruhsatlandırılması süreci hızlandırılacak.

Aile sağlığı merkezleri artık apartman gibi yaşam alanları içinde de açılabilecek.

Kentsel dönüşüm ve imar düzenlemeleri nedeniyle taşınması gereken aile sağlığı merkezleri için de çözümler sunularak vatandaşların mağduriyeti önlenecek.

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