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Sağlık

Bakan Memişoğlu: Ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak için adanmışlıkla çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, '2025, sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize odaklandığımız bir yıl olacaktır.' ifadesini kullandı.

AA31 Aralık 2024 Salı 18:59 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu: Ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak için adanmışlıkla çalışıyoruz
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Memişoğlu, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, gönüllerinde, gayret ve samimiyetle ilerleyecekleri kutlu yürüyüşün heyecanı olduğunu aktardı.

"SAĞLIK AİLEMİZİN HER BİR FERDİNE GÖNÜLDEN İNANIYORUM"

Mesuliyetlerinin farkında olduklarını ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak için adanmışlıkla çalışıyoruz. Gelişmiş sağlık altyapımız ve nitelikli insan gücümüzle tüm dünyaya örnek olacak işlere imza atıyoruz. 2025, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli' ile sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize odaklandığımız bir yıl olacaktır. Sağlık ailemizin her bir ferdine gönülden inanıyorum."

Memişoğlu, yeni yılın ülke, millet ve insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.

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