Bakan Memişoğlu'ndan sağlık raporu mesajı

Bakan Memişoğlu, TürkMedya'nın medya sponsoru olduğu Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'nin açılışındaki konuşmasında, tarih, medeniyet ve değerlerle kucaklaştıkları festivalde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Etnospor'un geçmişten geleceğe uzanan aidiyet bağlarıyla örülmüş bir köprü olduğunu dile getiren Memişoğlu, milletin tarihi mirasını geleceğe taşıyan ortak bir vizyonun etrafında toplandıklarını, milli hafızayı diri tutan ve gençleri öz değerleriyle buluşturan bu anlayışın Etnospor'un en kıymetli yönlerinden biri olduğunu söyledi.

Memişoğlu, ata sporların insanı zinde tuttuğunu, bedeni güçlendirdiğini ve karakteri olgunlaştırdığını belirterek, "Okçuluk insana dikkat ve sabır kazandırır. Cirit cesareti, çevikliği ve dengeyi geliştirir. Güreş meydanlarda mücadeleyi, ahlakı ve mertliği öğretir. Atlı sporlar özgüveni, sorumluluğu ve beden-zihin uyumunu güçlendirir." ifadelerini kullandı.

Sporun sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışmayı ve kardeşliği güçlendirdiğini vurgulayan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri şüphesiz hareketsiz yaşam alışkanlıklarıdır. Hareketsizlik, obeziteden kalp damar hastalıklarına, diyabetten ruh sağlığına kadar pek çok sorunun temelinde yer almaktadır. Bu yüzden geleneksel sporlarımızı, günümüzün hareketsiz yaşam alışkanlıklarına karşı güçlü bir farkındalık imkanı olarak görüyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kapalı alanlara ve sanal dünyanın labirentlerine hapsolmasını istemiyoruz."

- "EVLATLARIMIZIN DOĞAYLA TEMAS EDEREK, KOŞARAK, SOSYALLEŞEREK BÜYÜMELERİNİ İSTİYORUZ"

Bakan Memişoğlu, festivaldeki coşkunun "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla da örtüştüğünü dile getirerek, "Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum, 'Sağlık spordur, spor da sağlıktır.' Biz evlatlarımızın doğayla temas ederek, koşarak, ter dökerek, arkadaşlarıyla birlikte sosyalleşerek büyümelerini istiyoruz." dedi.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modelleriyle gençlerin bilinçli ve dirençli bireyler olarak yetişmesi için çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini aktaran Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini söyledi.

Memişoğlu, üniversiteler ve öğrenci yurtlarında gençlerin ruhsal dayanıklılığını artırmaya yönelik eğitim programları düzenlediklerini anlattı.

Sağlık Bakanlığınca gençlere yönelik yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini, yeni yayımlanan Sağlık Raporları Yönetmeliği'yle gençlere büyük bir kolaylık sağladıklarını belirten Memişoğlu, "Artık profesyonel lisansa tabi olmayan spor faaliyetlerinde gençlerimizin sağlık verileri e-Nabız üzerinden elektronik ortamda değerlendirilecek. Uygun görülmesi halinde herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden 'Sağlık Durum Belgesi' alarak faaliyetlerine katılabilecekler." diye konuştu.

- "SPOR KULÜPLERİMİZİN BÜNYESİNDE 'ESENLİK MERKEZLERİ' AÇILABİLECEK"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, gençleri tütün ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için kararlılıkla çalıştıklarını, spor kulüplerine yönelik yeni bir hazırlık içinde olduklarını belirterek, "Üzerinde çalıştığımız 'Sağlıklı Yaşam ve Esenlik' mevzuatı kapsamında, spor kulüplerimizin bünyesinde 'Esenlik Merkezleri' açılabilecek. Bu merkezlerde hekim eşliğinde fizyoterapist, diyetisyen ve ilgili sağlık profesyonelleriyle sporcularımızın yaşam kalitesini artıran destek hizmetleri sunulabilecek." ifadelerini kullandı.

Gençlere sağlıklı yaşam kültürünü hayatlarının merkezine almaları tavsiyesinde bulunan Memişoğlu, her türlü bağımlılıktan uzak durarak, sporun, hareketli yaşamın ve sağlıklı yaşam kültürünün hayatın merkezine alınması gerektiğini vurguladı.

Memişoğlu, festivalin kültürel aktarımı ve uluslararası etkileşim açısından önemli bir platform olduğunu, farklı kültürleri, geniş coğrafyaları ve gelenekleri barışçıl bir vizyonla aynı meydanda buluşturan festivalin tüm insanlığa verdikleri güçlü bir kardeşlik mesajı olduğunu ifade etti.

Dünyanın birçok yerinde çocukların savaş ve yıkımların gölgesinde büyüdüğünü kaydeden Memişoğlu, çocukların ve gençlerin yıkımların gölgesinde değil, barışın, sağlığın, sporun ve kardeşliğin neşesi içinde büyümeleri gerektiğinin altını çizdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Memişoğlu, festivalin ülkeye, gençlere ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.