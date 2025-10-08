İSTANBUL 18°C / 13°C
  Bakanlık ifşalamaya devam ediyor: Hileli ürün listesi güncellendi
Sağlık

Bakanlık ifşalamaya devam ediyor: Hileli ürün listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

8 Ekim 2025 Çarşamba 16:59
Bakanlık ifşalamaya devam ediyor: Hileli ürün listesi güncellendi
Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi.

Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 80'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 690'a yükseldi.

Listeye yeni eklenen ürünlerde yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ, nişasta ve ilaç etken maddesi gibi uygunsuzluklara yer verildi.

Buna göre Gaziantep Oğuzeli ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın yoğurdunda bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Listenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

