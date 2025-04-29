Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 221'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1.382'ye yükseldi.

Buna göre bitkisel karışımlı macun, halomi mişelle peyniri, tatlı biber, yemeklik karışım sıvı yağ, tereyağı, kaşar peyniri, toz Antep fıstık ve taze beyaz peynir gibi ürünlerdeki hileler listeye eklendi.

Söz konusu ürünlerde ilaç etken maddesi, natamisin, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, yabancı madde ve yağ oranının düşük olması gibi uygunsuzluklar yer alıyor.

Listenin tamamına erişmek için tıklayınız.