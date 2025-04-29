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Sağlık

Bakanlık listeyi güncelledi... Bu gıdalar tehlike saçıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye yeni eklenen ürünler arasında peynir, sıvı yağ ve tatlı biber gibi ürünlere yer verildi. Bakanlığın açıkladığı listeye göre uygunsuzluklar arasında natamisin, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya ve ilaç etken maddesi gibi uygunsuzluklar yer alıyor.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2025 Salı 10:50 - Güncelleme:
Bakanlık listeyi güncelledi... Bu gıdalar tehlike saçıyor!
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Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 221'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1.382'ye yükseldi.

Buna göre bitkisel karışımlı macun, halomi mişelle peyniri, tatlı biber, yemeklik karışım sıvı yağ, tereyağı, kaşar peyniri, toz Antep fıstık ve taze beyaz peynir gibi ürünlerdeki hileler listeye eklendi.

Söz konusu ürünlerde ilaç etken maddesi, natamisin, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, yabancı madde ve yağ oranının düşük olması gibi uygunsuzluklar yer alıyor.

Listenin tamamına erişmek için tıklayınız.

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