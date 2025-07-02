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Sağlık

Bakanlık yeni listeyle ifşa etti! Bu markalardan uzak durun!

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini yayınladı. Sucuktan Adana kebaba, köfteden kıymalı böreğe kadar birçok üründe uygunsuz maddeler tespit edildi. Bakanlık, halkı uyardı. İşte o liste...

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
Bakanlık yeni listeyle ifşa etti! Bu markalardan uzak durun!
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Tarım ve Orman Bakanlığı yeni "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini yayınladı. Sucuktan köfteye, Adana kebaptan kıymalı börek harcına kadar pek çok üründe uygunsuz madde tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığı ile oynayarak ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları sitesinden ifşa etmeye devam ediyor.

Türkiye genelinden çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı.

Ayrıca çay ve köftede gıda boyası, sızma zeytinyağlarında tohum yağları, sucukta sakatat (baş eti), tereyağında süt harici yağlar tespit edildi.

  • Gıda Tehlikesi
  • Uygunsuz Maddeler
  • Tarım Uyarısı

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