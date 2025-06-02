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Sağlık

Bakanlık'tan diyabet hastalarına 343 milyon liralık destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, '18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli glukoz izlem cihazları kapsamında 343 milyon liraya yakın bedeli SGK tarafından karşıladık' dedi.

IHA2 Haziran 2025 Pazartesi 11:31 - Güncelleme:
Bakanlık'tan diyabet hastalarına 343 milyon liralık destek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarından yararlananların sayısını açıkladı. Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

DİYABET HASTALARINA 343 MİLYON LİRALIK DESTEK

"18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 evladımız yararlandı. Geçtiğimiz senenin Aralık ayından bugüne kadar toplam 343 milyon liraya yakın bedeli SGK tarafından karşıladık. Vatandaşlarımızı destekleyici, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

  • Sürekli glukoz izlem cihazı
  • Tip 1 Diyabet
  • SGK geri ödeme

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