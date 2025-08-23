İSTANBUL 29°C / 21°C
  Bakanlıktan hastanelere talimat... Artık hafta sonları da ameliyat yapılacak
Sağlık

Bakanlıktan hastanelere talimat... Artık hafta sonları da ameliyat yapılacak

Sağlık Bakanlığı, hafta sonu ve akşam saatlerinde de ameliyat yapılmasına ilişkin yazıyı hastanelere gönderdi. Gönderilen yazıda ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az % 25 kapasitesinin hafta içi saat 22'ye kadar, hafta sonu ise saat 08.00-17.00 arasında planlanması istendi.

NTV23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Bakanlıktan hastanelere talimat... Artık hafta sonları da ameliyat yapılacak
ABONE OL

Kamu hastanelerinde akşam saatlerinde ve hafta sonu da ameliyat yapılacak.

NTV'nin haberine göre Sağlık Bakanlığı, yeni uygulamayı gönderdiği yazıyla duyurdu.

Ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az % 25 kapasitesinin hafta içi saat 22'ye kadar, hafta sonu ise saat 08.00-17.00 arasında planlanması istendi.

Yazıda mesai saatlerinin vardiyalı ya da surtime yani fazla çalışma şeklinde olacağı belirtildi.

Günlük ameliyat sayısının artırılmak istenmesinin nedeni ise ileri tarihlere verilen ameliyat randevuları olduğu aktarıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır."

