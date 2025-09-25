İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,476
  • EURO
    48,7922
  • ALTIN
    5013.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Baklavada gıda boyası skandalı... Bakanlık tek tek ifşaladı
Sağlık

Baklavada gıda boyası skandalı... Bakanlık tek tek ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye yeni eklenen ürünlere göre, Ankara'da 2 işletmenin fıstıklı baklavasında gıda boyası tespit edildi.

HABER MERKEZİ25 Eylül 2025 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Baklavada gıda boyası skandalı... Bakanlık tek tek ifşaladı
ABONE OL

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

LİSTENİN TAMAMINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 78'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 643'e yükseldi.

BAKLAVADA GIDA BOYASI SKANDALI

Yapılan analizlere göre Ankara Yenimahalle'de Hacıoğlu Baklavaları'nda ve Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta isimli işletmenin ürünlerinde gıda boyası tespit edildi.

Öte yandan listeye yeni eklenen ürünlerde kanatlı eti ve sakatat tespiti gibi uygunsuzluklar da yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.