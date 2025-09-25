Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 78'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 643'e yükseldi.

BAKLAVADA GIDA BOYASI SKANDALI

Yapılan analizlere göre Ankara Yenimahalle'de Hacıoğlu Baklavaları'nda ve Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta isimli işletmenin ürünlerinde gıda boyası tespit edildi.

Öte yandan listeye yeni eklenen ürünlerde kanatlı eti ve sakatat tespiti gibi uygunsuzluklar da yer aldı.