İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2022 Pazartesi / 7 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8636
  • EURO
    15,7125
  • ALTIN
    801.547
  • BIST100
    2063.25
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bakterilerin, düşünüldüğünden daha gelişmiş olduğu belirlendi
Sağlık

Bakterilerin, düşünüldüğünden daha gelişmiş olduğu belirlendi

Bilim insanları, biyofilm bakterilerinin, daha gelişmiş organizmalar bitki ve hayvanlarda olduğu gibi ayrıntılı şekillerde organize olduğunu tespit etti.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 14:15 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:16
ABONE OL

Cell dergisinde yayımlanan makaleye göre, California San Diego Üniversitesinden bilim insanları, lağım borusu, mutfak tezgahı, insan dişi gibi yüzeylerde bulunan ve farklı tip bakterilerden oluşan biyofilmleri inceledi.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, bitki ve hayvan gibi gelişmiş organizmalarda gözlemlenen saat ve dalga önü mekanizmasını biyofilm bakterilerinde gözlemledi.

Bu mekanizmanın genetik temelini gösteren deneyler ve matematiksel modeller geliştiren bilim insanları, biyofilm bakterilerinin girift bir şekilde tanzim olduğunu keşfetti.

Araştırma ekibinden Profesör Gürol Süel, keşiflerinin bakteriyel biyofilmlerin, şu ana kadar omurgalılara ve bitki sistemlerine özel olduğuna inanılan bir gelişimsel modelleme mekanizması kullandığını gösterdiğini belirterek, biyofilmlerin düşünülenden daha sofistike olduğunu kaydetti.

Süel, çalışmalarının gelişim esnasında hücre kalıplaması konseptinin düşünülenden daha eski olduğunu gösterdiğini aktararak, "Görünen o ki, hücrelerin kendilerini mekan ve zamanda bölümleme yeteneği omurgalılar ve bitkilerle ortaya çıkmamış, belki 1 milyon yıl öncesine dayanıyor." ifadesini kullandı.

  • Bakteri
  • biyofilm bakterileri
  • organizma

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.