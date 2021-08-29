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Sağlık

Bangladeş, DSÖ ile anlaşmaya vardı

Bangladeş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 100 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

AA29 Ağustos 2021 Pazar 22:23 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 22:23
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Sağlık Bakanı Zahid Maleque, bir mitingde yaptığı konuşmada, COVAX kapsamında imzalanan anlaşma ve aşı teminine ilişkin açıklamasında, "Ülkemizin her vatandaşına aşı tahsis etmeye kararlıyız." dedi.

Maleque ayrıca, hükümetin Çin ile 75 milyon doz Kovid-19 aşısı satın almak için bir anlaşma imzaladığını da sözlerine ekledi.

165 milyon civarında nüfusa sahip Güney Asya ülkesi Bangladeş'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bine, toplam vaka sayısı 1,5 milyona yaklaştı.

Ülke çapında süren aşılamada toplam 26 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

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