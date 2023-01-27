Bel ağrısı şikayeti olan hastalar, muayene için hangi bölüme gideceklerini merak ediyor. Bel ağrısına hastanelerde 3 farklı bölüm bakabilmektedir. Ağrının seyri ve vücutta etkilediği bölgelere göre gidilebilecek bölümler değişebilmektedir. Buna göre bel ağrısına hastanede hangi bölüm bakar? İşte bel ağrısı yaşayanların gidebileceği poliklinikler ve uzmanlık alanları

BEL AĞRISINA HASTANEDE HANGİ BÖLÜM BAKAR?



Bel ve kalça ağrıları; Ortopedi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Travmatoloji ve Fizik Tedavi doktorlarının ilgi alanına giren konulardır.

Bel ağrısına ilk etapta bakan bölüm ortopedidir.

Ortopedi bölümü insan vücudunda kas, kemik ve sinirleri inceleyen bölümdür. Bel bölgesindeki sorunlar için akla gelen ilk hastane birimidir. Bir ortopedi doktoru, bel ağrısı şikayetinde hastadan çeşitli tetkikler ister. MR çekimi, omurlardaki sorunun görüntülenmesi için yegane yöntemdir. Tespit edilen sorunun boyutuna ve türüne göre sorunun giderilmesine çalışılır.

Bel ağrısı için gidilebilecek bir diğer birim de beyin ve sinir cerrahisi bölümüdür.

Bel kaynaklı, kalça ve bacağa yayılan ağrılar beyin ve sinir cerrahisi uzmanları tarafından da değerlendirilebilir.

Beyin ve sinir cerrahisi doktorları, beldeki sinir sıkışması, hasarı gibi hallerde hastalara yardımcı olmaktadır. Özellikle sinirlerle alakalı cerrahi müdahaleler bu doktorlar tarafından başarıyla yapılmaktadır.

Bel ağrılarında gidilmesi gereken bir bölüm de "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon" polikliniğidir.

Bel ağrısı çeken kimseler, fizik tedavi doktorlarından da yardım alabilirler. Fizik tedavi, kaslar ve sinirlerdeki hasarların iyileştirilmesinde başvurulan bir yöntemdir. Ayrıca çarpma ve darbeler sonucu oluşan travmalarda da fizik tedavi doktorlarına başvurulabilir.

BEL AĞRISININ NEDENLERİ NELERDİR?



Günlük yaşamda yapılan zorlayıcı hareketler, bel ağrısına yol açabilir.

- Ağır nesneler kaldırmak

- Zorlayıcı spor hareketleri yapmak

- Sürekli oturmak

- Sürekli ayakta kalmak

- Fiziksel olarak zorlayıcı işlerde çalışmak

- Gün boyunca masa başında hareketsiz çalışmak gibi nedenler bel ağrısına sebep olur.