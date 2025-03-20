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Sağlık

Beşiz bebek sahibi oldular

Şanlıurfa'da iki erkek çocuk sahibi Ahmet ve Şemse Felhan çiftinin beşiz bebekleri dünyaya geldi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 13:41 - Güncelleme:
Beşiz bebek sahibi oldular
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şemse Felhan (27), gebeliğinin 9. haftasında gittiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kontrollerinde beşiz çocuğa hamile olduğunu öğrendi.

Doktorların nezaretinde hamilelik süreci dikkatle izlenen Şemse Felhan, gebeliğinin 27. haftasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Hendem ve Op. Dr. Adem Dilek gözetiminde gerçekleştirilen doğumla 2'si kız 5 bebek dünyaya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Derya Uyan Hendem, bebeklerin sağlıklı bir şekilde doğduğunu belirterek, "Bebekler şu anda yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatıyor, genel sağlık durumları iyi. Ancak erken doğum nedeniyle riskleri var, bu nedenle takibini yapıyoruz. Umarım anne ve bebekler sağlıklı bir şekilde taburcu olur." ifadelerini kullandı.

Anne Felhan da bu süreçte bebeklerin takibini yapan doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti.

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