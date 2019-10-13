24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Saraç'tan 'hacamat' önerisi: Yılda iki kez yaptırın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Saraç, 'Bol su için, fazla yemeyin. Yılda iki kez hacamat yaptırın. İnsülin direncinize ve kan şekerinize baktırın. Bütün yeşillikleri tüketin.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, "Bol su için, fazla yemeyin. Yılda iki kez hacamat yaptırın. İnsülin direncinize ve kan şekerinize baktırın. Bütün yeşillikleri tüketin." dedi.

Saraç, Atatürk Kültür Merkezi'nde Biga Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini anlattı. Herkesin kendisine iyi bakması gerektiğini belirten Saraç, "Çünkü çok çocuğumuz yok ve o çocuklar da bizim hizmetçimiz, uşağımız, sponsorumuz değil. Onların ileri yaşlarını mahvetmeye hakkımız yok." diye konuştu.

Kalp kırmamayı ve kötü alışkanlıklardan kurtulmayı öğütleyen Saraç, şöyle konuştu:

"Kendinize 'Bundan sonraki günlerimi sağlıklı, fit, mutlu, huzurlu, kendine iyi bakan, bedenine saygı gösteren bir şekilde yaşayacağım. Gereksiz kötü alışkanlıklardan kendimi kurtaracağım. Kalan sürede kendime elimden geldiği kadarıyla iyi bakacağım.' diye söz vereceğiz. Bol su için, fazla yemeyin. Yılda iki kez hacamat yaptırın. İnsülin direncinize ve kan şekerinize baktırın. Bütün yeşillikleri tüketin. Bir mezura ile göbek çevrenizi ölçün. Erkeklerde 94, kadınlarda 88 santimetreyi geçmiyorsa iyi. Geçiyorsa eğer ciddi bir sıkıntı var demektir. Kalp krizi, tansiyon, şeker, beyin kanaması, pıhtı atması, felç, karaciğer yetmezliği, alzaymır olabilirsiniz. Doğruyu seçmek zorundayız. Bildiğimiz yeşil çay, yani maça çayı için, ekşi mayalı ekmek tüketin, tarhana çorbası, turşu, sağlıklı salçalar, ev yoğurdu tüketin."

Dinleyenlere 10 dakikalık meditasyon yaptıran Saraç'a konferansın ardından Biga Belediye Başkan Yardımcıları Sıtkı Keçeci ve Nazım Hikmet Keskiner tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

YPG/PKK´lı teröristler yine Türk gazetecileri hedef aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Johnson ile telefonla görüştü

Başkan Erdoğan, Johnson ile telefonla görüştü

Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerini reddettiler

Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerini reddettiler

Şehidin kask kamerası 5 ay sonra bulundu

Şehidin kask kamerası 5 ay sonra bulundu

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk asker şehidi son yolculuğa uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk asker şehidi son yolculuğa uğurlandı

2 çocuk 310 milyon yıllık ayak izi buldu

2 çocuk 310 milyon yıllık ayak izi buldu

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

PKK yandaşlarına izin vermediler

PKK yandaşlarına izin vermediler

SP Belediye Meclis üyesi terör örgütü propagandasından tutuklandı

SP Belediye Meclis üyesi terör örgütü propagandasından tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Hisar-A´da seri üretime geçiliyor

Hisar-A´da seri üretime geçiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA