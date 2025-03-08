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Sağlık

Beyin ölümü gerçekleşen genç 5 hastaya umut olacak

Antalya'nın Alanya ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 hastaya nakledilecek.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 13:18 - Güncelleme:
Beyin ölümü gerçekleşen genç 5 hastaya umut olacak
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Trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 29 yaşındaki A.S.Y'nin ailesi, evlatlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla gencin kalp, akciğer, karaciğer ve böbrekleri alındı.

Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ile başlatılan işlemler doğrultusunda, A.S.Y'nin organları Ankara, Konya ve Antalya'daki hastalara ulaştırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 25 Şubat'ta, Kestel Mahallesi Dimçayı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki Ersin Barcın (41) kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralılar A.S.Y. (29) ile araçtaki A.A. (35) ve S.S. (44), Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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