BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi'nde Kanser hastalıklarında kişiye özel tedavi uygulanıyor!

18 Haziran 2021 Cuma 11:02 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 11:02

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Celaletdin Camcı kanser hastalıklarında kişiye özel tedavi konusunda önemli açıklamalarda bulundu: "Vücudumuzda mevcut olan her tür hücreden kanser gelişebildiği için kanser hastalıkları çok geniş bir yelpaze oluşturmaktadırlar. Ayrıca yaş, cinsiyet, etnik köken ve ırk gibi faktörler de bu çeşitliliği arttırmaktadır. Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren kanser hastalıkları üzerinde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda elde edilen verilerde her kanser tipinin ve her hastada mevcut olan tümör tiplerinin moleküler düzeyde birbirinden farklı özellikler içerebildiği, bu nedenle tümöre ait genetik belirteçlerin yol göstericiliğinde "kişiye özel" tedavi yaklaşımlarının uygulanabilirliği gündeme gelmiştir. Hastalığın gelişim mekanizmaları ile ilgili elde edilen verilere dayanarak bugün için "akıllı moleküller" olarak adlandırılan ilaçlar ve tedavi yöntemleri geliştirilmiş ve her geçen gün daha hızlı ve etkin bir şekilde hastalarımızın tedavisinde kullanılır hale gelmektedirler. "dedi.



KANSER TEDAVİSİ NASIL YAPILMAKTADIR?



Kanser tanısı ve tedavisinde uygulanmakta olan yöntemler hemen hemen tüm tıp branşlarının katkısını gerektirir düzeyde olmak zorundadır. Gerek tanıda gerekse tedavinin planlanması ve uygulanmasında multidisipliner yaklaşım (çok sayıda tıp branşının ortak çabası) uygulanması şarttır. Ayrıca bilinmektedir ki erken tanı hayat kurtarmakta ve hastalığın etkin bir şekilde tedavisine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle kanser tanısı almış olan hastaların bu konuda uzmanlaşmış merkezlerde, deneyimli hekimlerce tedavisi önem kazanmaktadır. Ayrıca hastalara gerek tedavileri süresince ve gerekse takip dönemlerinde en etkili psikolojik destek ve rehabilitasyon imkanlarının sunulması da kişinin hastalık sürecini en az sorunla atlatmasında önemli katkılarda bulunmaktadır.

ERKEN TEŞHİS NEDEN ÖNEMLİ?



Kanser tanısı aldıktan sonraki süreçte tedavinin profesyonelce planlanması ve uygulanmasının yanı sıra normal bireylerin erken tanı amacıyla tarama programları aracılığıyla takibi de önemli olduğunun altını çizen BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Celaletdin Camcı sözlerini şu şekilde sürdürdü. "Hastalık oluşmadan önce önlem almak hastalık geliştikten sonra tedavi etmeye çalışmaktan çok daha etkili ve kolay bir yaklaşım olmaktadır. Ortalama yaşam sürelerinin artmaya devam ettiği bu yüzyılda, genelde yaşlanmayla artan kanser hastalıklarının görülme sıklığında da bir artış olması beklenmektedir. Bu da koruyucu hekimlik önlemlerinin daha etkin kullanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Dünyada 2016 yılında 29.800.000, ülkemizde de 353.660 yeni kanser tanısı konmuştur (Sağlık Bakanlığı Türkiye Kanser İstatistikleri, 2016). Dünya sağlık örgütünün tahminlerine göre bu rakam 2030'da iki katına ulaşacaktır. Tanı yöntemlerindeki gelişmeler, cerrahi tekniklerin uygulanabilirliğinin artması, ameliyat sonrası dönemde kemoterapi ve radyoterapi tedavileriyle birlikte hedefe yönelik tedavilerin kombine edilmesi sayesinde hastalar sağlıklarına kavuşabilmektedirler. Günümüzde sağlık konusunda en yoğun araştırmaların yapıldığı ve baş döndürücü hızda gelişmelerin olduğu kanser tedavisinde yüksek oranlarda başarı elde edilmektedir.

Sağlıklı olma tanımının gerektirdiği bedenen, ruhen ve sosyal açıdan "tam iyilik hali" elde edebilmek için tanı konması anından itibaren pek çok branşın bir arada ortak bakış açısıyla tedaviyi planladığı ve uyguladığı merkezlerde bu tedavilerin yapılması önem kazanmaktadır." dedi.

BHT CLİNİC İSTANBUL TEMA HASTANESİ HAKKINDA

Bahat Sağlık Grubunun çeyrek asırlık bilgi, birikim ve deneyimini, akademik kadro, teknolojik donanım ve hasta/çalışan odaklı yaklaşım ile buluşturan BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi sağlık hizmetinde mükemmeliyet ve güven vizyonuna sahiptir. Bu vizyondan hareketle uluslararası kalite standartlarında hizmet veren hastane, sağlıkta dünya markası olma misyonu ile İstanbul Küçükçekmece'de kapılarını açmıştır. Yakın zamanda gerçekleşecek olan tıp fakültesi afiliyasyonu ile 3. basamak sağlık hizmeti de sunacak olana BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi, El Cerrahisi, Tüp Bebek Merkezi ve ileri teknoloji görüntüleme yöntemleri ile tüm branşlarda ve multi-disipliner anlayışta hasta kabul etmektedir.

SAĞLIĞIN TEKNOLOJİ ÜSSÜ

55 bin metrekare kapalı alana sahip 19 katlı çevre dostu hastanede akıllı bina sistemiyle bina içerisindeki her türlü soruna anında müdahale edilebilmektedir. Acil Servisinde 7 gün 24 saat uzman hekimlerin görev yapacağı BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesinde 450 yatak kapasitesi ve ikisi hibrid tam donanımlı 16 ameliyathane kurulmuştur. Peyzajı ile dikkat çeken hastane teraslarında ise çocuk oyun alanları ve tenis kortu bulunmaktadır.

SAĞLIĞA OTEL KONFORUNDA HİZMET

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarının konforu da ön planda tutulmaktadır. Farklı ihtiyaçlara göre normal oda, suit oda ve King Suit oda olarak hazırlanan hasta odaları 5 yıldızlı otel konforunda olup, King Suit odalarda hasta yakınları için göz alıcı nitelikte yaşam alanları tasarlanmıştır. 1 adet salon, 1 adet hasta odası,1 adet refakatçi çift kişilik yatak odası bulunan King suit odalarda hasta odasına özel wc-banyo ile misafirler için ayrı bir wc-banyo yer almaktadır. İnternet ve günlük gazete servisi bulunan tüm odalarda LCD ekran Tv, buzdolabı, kasa ve banyolarda saç kurutma makinesi hastalarımızın konforu ve rahatı düşünülerek tasarlanmıştır.