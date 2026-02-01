Sarılmalı-titremeli enerji seanslarını ve karanlıkta inziva gibi akımların izini süren AKŞAM Gazetesi, 11 Mart 2025'te 'Spritüel Tezgah' haberiyle konuyu gündeme getirmişti. Furyaya bu kez de doktor görünümlü 'şifacılar' eklendi. Sosyal medyada kendilerini "biyoenerji uygulayıcısı" olarak tanıtan kişiler; psikolojik rahatsızlıklardan fizyolojik hastalıklara kadar, hatta kanseri dahi tedavi ettiklerini öne sürüyor.

AĞLAMALI, TİTREMELİ 'ARINMA'

Seans paylaşımlarında katılımcıların ağlama, titreme ve bayılma benzeri tepkiler verdiği görülürken, bu durum 'iyileşme' ve 'arınma' olarak sunuluyor. Görüntülerde eğitmenin katılımcının başına ya da bedenine çok yakın mesafede el hareketleri ve sözlü yönlendirmeler yaptığı yer alıyor. Kişilerin bu yönlendirmeler eşliğinde ise hareket ettirildiği dikkat çekiyor.

'DEDEMDEN EL ALDIM' İDDİASI

Uygulamaların seanslarla sınırlı kalmayıp ücretli eğitimlerle yaygınlaştırıldığı da dikkat çekti. Atölyelerde gruplar halinde yapılan eğitimlerle ve mezuniyet paylaşımlarıyla iki gün içinde 'biyoenerji uygulayıcısı' olunabileceği izlenimi oluşturuluyor. AKŞAM'ın ulaştığı isimlerden H.K., 1901–1967 yılları arasında yaşayan dedesinden 'el aldığını' iddia ederek, "Biyoenerji uygulayabilmeniz için en önemli şey uyumlama yani el verme işlemidir" dedi. H.K.'nın bu eğitimleri yurtiçinde ve yurtdışında verdiği öğrenildi.

'Şifacılar' verdikleri eğitim sonrası katılımcılara ' sertifika da veriyor.

GÜZELLİK MERKEZİNDE SEANS

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan ve kendini 'biyoenerji uygulayıcısı' olarak tanıtan E.G., panik atak için tek seansın 5 bin 500 TL, 6 seanslık paketin 24 bin TL olduğunu söyledi. E.G.'nin seansları bir güzellik merkezinde gerçekleştirdiği ve paylaşımlarda bu merkezin etiketlendiği görüldü.

ENERJİYLE KANSERE 'ŞİFA'

O.G. isimli bir başka kişi ise kanser gibi ağır hastalıklara dahi şifa olabileceğini öne sürerek, "Uygulama şifa olabilir ancak uzun bir yol. Aileden bir kişiye eğitim verilirse süreç hızlanabilir" dedi. O.G., seans ücretini 2 bin 500 TL, eğitim ücretini 17 bin TL olarak açıkladı. Görüşmelerin hastane ya da klinik yerine ofis ortamında yapıldığı belirtildi. N.I. isimli bir kadın ise, "Tedavi değil, alternatif yöntem diyoruz; biyoenerji uzmanı değil, biyoenerji uygulayıcısı diyoruz" ifadeleriyle 2 bin 950 TL'ye online eğitim pazarladı.

TEDAVİ DEĞİL 'UMUT' TİCARETİ

Psikiyatrist ve akademisyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi: Bilimsel olarak kanıtlanmış bir böyle bir tedavi yöntemi yok. Tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırma yapılan, beyin dalgaları ya da biyolojik göstergeler üzerinden yürütülmüş bir çalışma da bulunmuyor. Ortaya çıkan etki gerçek bir tedavi değil, placebo etkisidir ve geçicidir. Özellikle çaresiz hastalar için bu alan 'umut ticareti'ne dönüşüyor. Seanslarda görülen ağlama, titreme ve bayılma gibi tepkiler telkine yatkın kişilerde ortaya çıkan hipnotik etkilerdir. Tıbbi ya da psikiyatrik eğitimi olmayan kişilerin, birkaç günlük sertifikalarla ruhsal ya da ağır hastalıklara müdahale etmesi bilimsel ve etik değildir. Bu tür şifa vaatleri ciddi riskler doğurabilir.