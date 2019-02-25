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Bilim insanları, kan şekeri seviyelerinin yükselmesinin kas kütlesi düşüşünü tetiklediğini ortaya çıkardı

Kobe Üniversitesi'nde Profesör Ogawa ve araştırma ekibi, kan şekeri seviyesindeki bir artışın kas kütlesindeki düşüşü tetiklediğine ve bu fenomendeki iki proteinin önemli rollerini ortaya çıkardığına dair bir keşif gerçekleştirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Kobe Üniversitesi'nde Profesör Ogawa ve araştırma ekibi, diyabetik farelerin iskelet kaslarında KLF15'in bolluğunun nasıl arttığı mekanizmasını araştırdı. Kan şekeri seviyelerinin yükselmesinin, KLF15 proteininin bozulmasını yavaşlattığını ve bunun da bu proteinin miktarının artmasına yol açtığını buldular. Profesör Ogawa'nın ekibi ayrıca WWP1 adlı bir proteinin KLF15 proteininin bozulmasının düzenlenmesinde kilit bir rol oynadığını keşfetti.
 
WWP1, ubiquitin ligaz adı verilen proteinlerin bir üyesidir. "Uubikuitin" olarak adlandırılan küçük bir protein, diğer proteinlere bağlandığında, ubikuitin bağlı proteinlerin yıkımı hızlandırılır. Normal koşullar altında WWP1, ubikuitinleri KLF15'e bağlayarak KLF15 proteininin bozulmasını teşvik ederek hücresel KLF15'i bolluğa düşürür. Kan şekeri seviyeleri yükseldiğinde, WWP1 miktarı azalır ve bu da KLF15'in bozulmasını ve dolayısıyla KLF15'in hücresel bolluğundaki artışı azaltır.
 
Bu çalışma, ilk kez kan şekeri seviyelerinin yükselmesinin kas kütlesi düşüşünü tetiklediği ve iki protein WWP1 ve KLF15'in diyabet kaynaklı kas kütle düşüşüne katkıda bulunduğunu ortaya çıkardı.
 
Diyabetes mellitusun yanı sıra, fiziksel hareketsizlik veya yaşlanma gibi diğer durumlar kas kütlesi kaybına neden olur. Diyabetin yol açtığı kas kütlesi kaybına katkıda bulunduğu gösterilen KLF15 ve WWP proteinleri, diğer kas kaybının nedenleriyle de ilişkili olabilir. Halen, kas kaybının tedavisi için herhangi bir ilaç mevcut değildir. Profesör Ogawa, “WWP1'in işlevini güçlendiren veya KLF15'in işlevini zayıflatan bir ilaç geliştirirsek, çığır açan yeni bir tedaviye yol açacaktır.” dedi.

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