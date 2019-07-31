32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5266
  • 6,1636
  • 253.957
  • 102285
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Bilim insanları karaciğer naklini ortadan kaldırabilecek bir hücre keşfetti

Bilim insanları karaciğerde, kök hücreye benzer özellikler gösteren yeni bir hücre buldu. Bu hücrenin, zarar görmüş karaciğerin hücrelerini yenileyebileceği ve karaciğer nakline gerek kalmadan hastalığı tedavi edebileceği açıklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere´nin başkenti Londra´daki King´s College´dan bilim insanları yaptıkları araştırmalarda, insan cenininde bulunan `hepatobiliary hybrid progenitor cell´ (HhyP) hücresinin az miktarda da olsa karaciğerde bulunduğunu keşfetti. Araştırmalar, bu hücreyle gelecekte karaciğer nakline gerek kalmadan zarar gören karaciğerdeki hücrelerin tamir edilebileceğini ortaya çıkarırken, bunun tamamen yeni bir tedavi olabileceği açıklandı.
 
Bu buluşla birlikte, karaciğerin alınması yerine zarar görmüş karaciğer hücrelerinin yeniden canlandırılması ile ilgili birkaç çeşit tedavinin mümkün olabileceği belirtiliyor. Araştırmayı kaleme alan Tamir Rashid, insan akciğerinde ilk kez kök hücreye benzer özellik gösteren hücreler bulduklarını belirterek; bu gelişme sayesinde, karaciğer hastalıklarını tedavi edici çok sayıda yenilikçi ilaç uygulamaları geliştirebileceğini söyledi. Rashid ayrıca, uzun vadede HhyP hücresinin, vücut içerisinde geleneksel ilaçlarla yeniden programlayarak hücre veya organ nakline gerek kalmadan hastalığı tedavi edip edemeyeceklerini araştıracaklarını kaydetti.
 
Araştırmanın sonuçları, Nature Communications dergisinde yayımlandı.

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan açıkladı: Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Bakan açıkladı: Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

'Sözlerini yerine getirmezlerse üçüncü adımı atacağız'

'Sözlerini yerine getirmezlerse üçüncü adımı atacağız'

Dikkat! Bu saklama yöntemiyle kurban eti hemen bozuluyor

Dikkat! Bu saklama yöntemiyle kurban eti hemen bozuluyor

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi

S-400'ün yanına Hisar-A, Hisar-O ve Siper geliyor

S-400'ün yanına Hisar-A, Hisar-O ve Siper geliyor

Dizel skandalında yeni gelişme: Rupert Stadler'e dava açıldı

Dizel skandalında yeni gelişme: Rupert Stadler'e dava açıldı

Yardımcılarını CHP'li belediyelerde işe soktu!

Yardımcılarını CHP'li belediyelerde işe soktu!
 

POPÜLER HABERLER

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Adı 'Cehennem Deresi' ama kendisi cennet gibi...

Adı 'Cehennem Deresi' ama kendisi cennet gibi...

O bölgede alarm! Türkiye'nin 20 bin yıllık buzulları eriyor

O bölgede alarm! Türkiye'nin 20 bin yıllık buzulları eriyor

Altın avına böyle çıkıyorlar! 20 metre derinliğinde bir çukur açıp...

Altın avına böyle çıkıyorlar! 20 metre derinliğinde bir çukur açıp...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA