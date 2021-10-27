Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklama: Sevindirici bir gelişme!

27 Ekim 2021 Çarşamba 20:28 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:43

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçek. Doktor Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Arkadaşımız günlük nöbetin ardından sabah hastaneden ayrılmıştır. Ama bu bilgi bizleri uzun çalışma saatleri sorunundan uzak tutmaz. Biz değil 36 saat 24 saate varan çalışma saatlerini de insani bulmuyoruz.

Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin 41. maddesinde gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez denmektedir. Bu madde ve devamında baş hekimler dinlenme süreleri konusunda ayrıca hassas olmaya teşvik edilmektedir. Biyolojik kapasitemizi zorlayacak çalışma süreleri kabul edilemez. Kaldı ki hekimlik ancak dingin bir ruh haliyle icra edilecek bir meslektir.

2021 yılındayız, değişmesi gereken yapılması gereken çok şey var. Öncelikle bu uygulamanın takipçisi olacağız.

Birçok tıp fakültesi nöbetlerin yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenmesi için harekete geçti.

Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız.

Hamilelerde aşı oranı hala çok düşük. Covid nedeniyle ölen hamilelerin yüzde 99'u aşısız.