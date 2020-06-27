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Sağlık

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri elden bırakırsak ölüm oranları artar

Normalleşmeyle birlikte vatandaşların gevşediğini belirten Bilim Kurulu üyesi Kara, 65 yaş ve üzeri vatandaşları tedbirler konusunda uyardı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 09:24 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 09:24
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AKŞAM’a konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, salgına yönelik halkın kurallara uyumda gevşediğini ve sürecin böyle devam etmesi durumunda ölüm oranlarının yeniden yükselebileceğini belirtti: “Biz Türkiye’de riskli olabilecek grubu yani 65 yaş ve üzerini çok ciddi koruduk. Ama şimdi onlar da sokakta. Dikkat etmeliler. Şu an vaka sayılarımızın çok düştüğünü söylememiz zor. Yükselmese de aşağı düşüşünü sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden mutlaka maskeye ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. 100 kişiden 1 kişiyi bile kaybetseniz bu bir can. Sahillerde de kurallara uyulmadığını görüyoruz. Şu an yaşadığımız tablo için 2. dalga diyemeyiz ama bunun bilimsel olarak karşılığı 1. dalganın ikinci dişi.” 

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