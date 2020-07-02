Bilim Kurulu yeni tip domuz gribini değerlendirdi: Endişeye gerek yok

02 Temmuz 2020 Perşembe 08:59 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 08:59

Çin’deki bilim insanları, dünya çapında salgın şeklinde yayılma ihtimali olan, yeni bir grip virüsü türü keşfetti. Domuzlarda tespit edilen ve 2009’daki domuz gribine benzer özellikler taşıyan bu virüsün (‘G4 H1N1), insanlara da bulaştığına dikkat çekildi. Virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından endişe edilirken Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Tevfik Özlü ve Prof. Dr. Levent Yamanel, gelişmeleri AKŞAM’a değerlendirdi:

SALGIN POTANSİYELİ VAR

Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Virüsün yeni bir salgın değil de salgına neden olabilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor. Bunun da 2009’daki ‘domuz gribi’ne benzerlik gösterdiği, ancak virüsün mutasyona uğrayıp, hızla yayılmasından endişe edildiğine dikkat çekiliyor. Daha önce bu domuz gribi ile ilgili olarak yapılmış çalışma ve kazanılan deneyimler var. ‘Bu yeni virüsün salgına neden olabileceğine yönelik herhangi bir kanıt yok. Koronavirüsün aşısı bulunamamışken, yeni bir salgının ortaya çıkması sadece Türkiye’de değil, dünyada işleri karıştırır. Zor bir süreç yaşanır.“

YORUM İÇİN ERKEN

Prof. Dr. Levent Yamanel: “Şu an için yorum yapmak henüz çok erken. Bilgiler yeni geliyor. Ortada herhangi bir bulgu ya da kanıt da yok. Domuz gribinden kaynaklanan yeni bir salgının, çok fazla sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Her iki salgına karşı yapılacaklar da ortada. Türkiye açısından çok fazla sıkıntı oluşturacağına inanmıyorum.

MASKE, MESAFE, HİJYEN

Prof. Dr. Ateş Kara: “Çin’de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün ‘G4 H1N1’, domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama.”