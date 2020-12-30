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  • BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Koronavirüs en az 10 yıl hayatımızdan çıkmayacak
Sağlık

BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Koronavirüs en az 10 yıl hayatımızdan çıkmayacak

Koronavirüs pandemisine karşı aşılar kullanımlaya başlanırken, ABD'li Pfizer ile birlikte aşı geliştiren Türk bilim insanı ve BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, virüsün en az 10 yıl daha hayatımızdan çıkmayacağını belirterek yeni salgınlara karşı uyardı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 10:07 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:07
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Dünya koronavirüsün daha yeni ve bulaşıcı mutasyonlarıyla boğuşurken BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Kovid-19'un en azından on yıl boyunca insanların gündeminden çıkmayacağını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre, Şahin, bu hafta düzenlediği sanal bir basın toplantısında, hayatın ne zaman normale dönebileceği sorulduğunda "Normalin yeni bir tanımına ihtiyacımız var. Koronavirüs önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak" dedi.

ABD ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirilen BioNTech'in yüzde 95 koruma sağlayan aşısı, İngiltere ve ABD dahil 30’dan fazla ülkede kullanılmak üzere onaylandı.

MUTASYON AŞILARI ETKİLEMEYECEK

Bununla brilikte Şahin, en son ABD’ye sıçrayan B117 mutasyonuna Pfizer/BioNTech ve diğer aşıların etkili olacağını düşündüğünü belirtmiş, eğer bir düzenleme gerekirse altı haftalık bir süre içinde mRNA teknolojisi kullanılan aşıda gerekli değişikliğileri yapabileceklerini açıklamıştı.

İngiltere’de Kasım ayında ortaya çıkan B117 varyantı şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.

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