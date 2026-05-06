  • BioNTech üretimden çekildi! Covid-19 aşı üretimini durduruyor
Sağlık

BioNTech üretimden çekildi! Covid-19 aşı üretimini durduruyor

Biyoteknoloji şirketi BioNTech, Covid-19 aşısının üretimini tamamen sonlandırma kararı aldı. Şirket, aşı üretim sürecini ABD'li ortağı Pfizer'a devredeceğini duyurdu.

İHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 13:29
Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, köklü bir yeniden yapılanma sürecine gireceğini duyurdu. BioNTech, Covid-19 aşısının üretimini tamamen sonlandırarak, aşıların üretimini ABD'li iş ortağı Pfizer'a devredecek. BioNTech Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu yıl içinde Almanya'daki son dozları üretmiş olacağız" dedi.

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Yeniden yapılanma kapsamında şirketin Almanya'nın Idar-Oberstein ve Marburg kentlerindeki, Singapur'daki ve 2025 sonunda bünyesine kattığı rakip şirket CureVac'a ait Tübingen'deki üretim tesisleri kapatılacak. Söz konusu tesislerin 2027 sonuna kadar tamamlanması ve tesislerin satışa çıkarılması planlanıyor. Şirketin ayrıca, yapılanma kapsamında bin 860 kişinin işine son vermesi bekleniyor.

KANSERE ODAKLANILACAK

BioNTech, Covid-19 salgının sona ermesinin ardından aşılara olan talebin düşmesi sonucu yeniden yapılanma kararı aldığını ifade ederek, kanser ve diğer hastalıkların tedavisine odaklanılacağını açıkladı.

ZARAR 500 MİLYON EUROYU AŞTI

Şirketin, bu yılın ilk çeyreğinde gelirleri 182,8 milyon eurodan 118,1 milyon euroya gerilerken, net zararı ise 531,9 milyon euroya yükseldi.

ŞAHİN VE TÜRECİ GÖREVİ BIRAKMIŞTI

Öte yandan, BioNTech'in kurucuları Türk kökenli Uğur Şahin ve Özlem Türeci ise geçtiğimiz mart ayında yeni bir girişim başlatmak üzere görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı.

