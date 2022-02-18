Hürriyet 18 Şubat 2022 Cuma 07:52 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 08:10

2019'da hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı ortak gündemi olaya devam ediyor. Salgının ilk gününden beri virüsü mercek altına alan bilim insanları pek çok çalışmaya imza attı. Virüse karşı en etkili silahımız olan aşıyı da bu çalışmalara borçluyuz.

Hürriyet'in haberine göre, Bu aşılardan en dikkat çekenine imza atan BioNTech'in CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin Omicron'a özel hazırlanan aşı ve varyantlar ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı. AFP'ye konuşan Şahin 'Önümüzdeki 10 yıl boyunca virüsle yaşamak zorunda kalacağımız gerçeğine alışmamız gerekecek' dedi. Şahin sözlerine şöyle devam etti; 'Her zaman yeni varyantlar olacak, ancak her zaman daha fazlasını öğreniyoruz ve daha iyi hazırlanıyoruz.'

OMICRON'A ÖZEL AŞIDA RÖTAR

Şahin, Alman basınına yaptığı açıklamada, Omicron mutasyonuna özgü hazırlanan aşının veri toplama sürecinin beklenenden daha yavaş olması nedeniyle birkaç hafta ertelenebileceğini belirtti. Yeni mutasyonlara karşı aşı geliştirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Şahin, "Salgın dalgası sona ererse, bu tekrar başlamayacağı anlamına gelmez" dedi. Covid-19 salgınının gelecekte nasıl şekilleneceği ile ilgili de konuşan Şahin, "Durumu artık gerçekten dramatik görmüyorum" ifadesini kullandı.

Aşının Nisan-Mayıs aylarında hazır olması bekleniyor. BioNTech, Omicron'a özgü aşının Mart sonunda piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde. Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor. Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor. Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varyantında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor. Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor. Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti. Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.