BioNTech'ten Omicron varyantına özel aşı

AA 25 Ocak 2022 Salı 15:27 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 15:27

BioNTech/Pfizer'dan yapılan açıklamada, 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde Omicron özel aşı adayının "güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve immünojenisitesini" değerlendirmek için klinik çalışmanın bugün başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kovid-19 aşılarının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Bu çalışma, daha önceki Kovid-19 varyantlarda olduğu gibi Omicron varyantına karşı ancak daha uzun koruma süresiyle benzer bir koruma düzeyi sağlayan varyant tabanlı bir aşı geliştirmeye yönelik bilime dayalı yaklaşımımızın bir parçası." ifadesini kullandı.

Açıklamada, şirketlerin daha önce 2022'de 4 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmeyi planladığı hatırlatılarak, Omicron varyantına yönelik bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde bunun değişmesinin beklenmediği kaydedildi.

Klinik çalışmaya, 1.420 kişilik test grubunun katılacağı bildirildi.

