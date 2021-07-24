Bitmeyen kabus gibi! Yeni Covid-19 mutantı 16 kişide görüldü, 2'si tam aşılı

star.com.tr 24 Temmuz 2021 Cumartesi 23:54 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 23:56

Tüm dünyanın mücadele verdiği yeni tip koronavirüsün Delta varyantından sonra, yeni bir varyantı korkuya neden oldu.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'na bağlı sağlık uzmanları, şu anda Kolombiya kökenli olduğu düşünülen ve 'B.1.621' (Kolombiya varyantı) olarak bilinen yeni suşun, analizlerini yapıyor.

Şimdiye kadar Birleşik Krallık'ta tamamı İngiltere'de olmak üzere toplam 16, B.1.621 varyantı vakası tespit edildi.

Vakalardan 10'u Londra'da tespit edilirken, 6 vakanın yirmili yaşlarında, iki vakanın ise tam aşılı olduğu belirtildi.

Ayrıca, tespit edilen vakaların çoğunun enfekte olmasının, denizaşırı seyahatlerle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

PHE yeni suşun, 'endişe verici mutasyon' içerdiğini söylese de, şu anda varyantın toplumda yayıldığına dair bir işaret olmadığını açıkladı.

BİRÇOK ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Testler varyantın, araştırmacıların ilk olarak tanımladığı Alpha Covid varyantını bu kadar bulaşıcı hale getirdiğine inandıkları, aynı N501Y mutasyonunu taşıdığını gösteriyor.

Bazı laboratuvar örneklerinde, uzmanların aşılardan kısmen kaçabileceği konusunda uyardığı, ilk olarak Güney Afrika'da tanımlanan Beta suşunda bulunan E484K mutasyonu da tespit edildi.

Yeni varyant ayrıca, Kolombiya'da (235), ABD'de (264) ve İspanya'da (196), Portekiz (56), Japonya'da (47), İsviçre'de (41), Hindistan'da (23) tespit edildi.

AŞILARI ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİNE DAİR HENÜZ BİR KANIT YOK

PHE'ye göre, varyantın koronavirüs aşılarını daha az etkili hale getirdiğine veya daha ciddi hastalıklara neden olduğuna dair hiçbir kanıt yok.

İlk olarak Hindistan'da tanımlanan ve şu anda Birleşik Krallık'taki tüm koronavirüs vakalarının yüzde 99'unu oluşturan Delta Covid varyantından daha ölümcül olduğu düşünülüyor.

Delta varyantı vakaları geçen haftadan bu yana 33.716 artarak toplam 286.765'e yükseldi.

PHE'den yapılan bir açıklamada, "Bugüne kadar ülke genelinde on altı teyit edilmiş B.1.621 vakası tespit edildi ve çoğunluğu denizaşırı seyahatlerle bağlantılı. Şu anda İngiltere'de topluluk iletimine dair bir kanıt yok. Şu anda bu varyantın daha şiddetli hastalığa neden olduğuna veya şu anda uygulanan aşıları daha az etkili hale getirdiğine dair bir kanıt yok. PHE, mutasyonların virüsün davranışı üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için laboratuvar testleri yapıyor." ifadelerine yer verildi.

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