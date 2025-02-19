Böbreğinden 10 santimlik taş çıkarıldı

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, üroloji kliniğinde tedavi gören 84 yaşındaki kadın hastaya yapılan tetkiklerde, sol böbreğinin tüm odacıklarını dolduran 10 santimlik taş tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın uzun süredir böbrek taşı hastalığı bulunduğuna işaret edilerek, "Açık ameliyatla böbrek ortadan ikiye ayrılarak geyik boynuzu şeklindeki taş tek parça halinde çıkarıldı. Böbreğine stent takılan hastamızın böbrek fonksiyonları da korundu ve kalan fonksiyonu kurtarıldı." denildi.

