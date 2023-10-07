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Sağlık

Bölgesinin en büyüğü olacak! 22'ncisinin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'en büyük hayalim' dediği proje olan şehir hastanelerinin 22'ncisi Gaziantep'te hizmete açılacak. 330 bin metrekarelik alana inşa edilen dev proje, 1875 yatak kapasitesiyle bölgesinin en büyüğü olacak.

Sabah7 Ekim 2023 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
Bölgesinin en büyüğü olacak! 22'ncisinin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En büyük hayalim" dediği şehir hastanelerinden 22'ncisi Gaziantep'te açılıyor. 2011'de başlanan inşaatı, yapımı üstlenen üçlü konsorsiyumdan birinin yaşadığı mali sorunlar nedeniyle sık sık duran hastane, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi sonucu Rönesans grubunun projeye dahil edilmesiyle hızlandı. Sonunda inşaatı tamamlanan hastane, 9 Ekim'de acil servis, poliklinik ve ameliyathaneleriyle hizmet vermeye başlayacak. Hastanenin resmi açılışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle yapılması bekleniyor.

BİN 875 YATAK KAPASİTELİ

Şahinbey ilçesinde 330 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen hastanede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezi ve Ana Hastane içerisinde bulunan KVC ve Onkoloji Hastanesi, Genel Hastane, Genel ve Psikiyatri Hastanesi, Kadın ve Çocuk Hastanesi yer alıyor. 1625 yataklı ana hastanenin yanı sıra 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nin de yer aldığı projede 60 yatak kapasiteli Yenidoğan Bakım Ünitesi, 4 yatak kapasiteli Yanık Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte 265 yatak kapasiteli Yoğun Bakım Ünitesi ve ayrıca Yanık Yoğun Bakım Ünitesinde 16 hasta yatak odası bulunuyor. Hastanede ayrıca 20 yatak kapasiteli Kemik İliği Ünitesi, 30 koltuklu Hemodiyaliz Ünitesi ve 40 koltuklu Kemoterapi Ünitesinin de hizmet vermesi planlanıyor. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ilk etapta doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli olarak yaklaşık 3 bin kişi görev yapacak.

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