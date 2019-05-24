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Bu bitkilerde kanser karşıtı etken maddeler bulundu

Araştırmacılar, tıbbi bitki olarak kullanılan bazı bitkilerin aynı zamanda kanser karşıtı etken maddeler barındırdığını keşfettiklerini duyurdu.

  • DHA
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Singapur´daki Ulusal Singapur Eczacılık Üniversitesi´nden araştırmacılar, bu bitkiler üzerinde bulunan kanser karşıtı içeriklerin kanser tedavilerindeki geleneksel bitki kullanımının yanı sıra yeni tedavi edici etkenlerin geliştirilmesi için de yol açacağını kaydetti.
 
Futurity´deki habere göre, araştırmacılar Bandicoot meyvesi olan `Leea indica´, Güney Afrika yaprağı olarak bilinen `Vernonia amygdalina´ ve `Vitex trifolia´ bitkileri üzerindeki etken maddelerin meme, rahim, kolon, lösemi, akciğer ve yumurtalık kanserlerinin büyümesini engelleyebildiği saptadı.
 
Araştırmayı yürüten Doç. Dr. Koh Hwee Ling, tıbbi bitkilerin çok eski tarihlerden bu yana tedavi destekleyici olarak kullanıldığını ancak bu bitkilerin kanser önleyici etkenlerinin yeteri kadar araştırılmadığını söyledi.
 
BİTKİLER KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILDI
 
2010-2013 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmada araştırmacılar, Singapur ve çevresinde yetişen çeşitli tıbbi bitkileri inceledi.  Araştırmacılar tıbbi bitki kullanımının genel insan sağlığı, toksinlerden arınma ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi üç önemli nedeni olduğunu ortaya çıkardı. Bu bitkilerin bazıları da kanser tedavileri için kullanıldı.
 
Araştırmada doktorlar, `Bandicoot berry´, `Sabah snake grass´, `Fool´s curry leaf´, `Seven star needle´, `Black face general´, `South African leaf´, ve `Simple leaf chaste tree´ bitkilerini daha derin inceledi.
 
`Seven star needle´ bitkisinden elde edilen alıntıların rahim, kolon, akciğer ve yumurtalık kanserine karşı iyi sonuç verdiği ifade edildi. `Fool´s curry leaf´ ve `Black face general´ bitkilerinin ise bazı kanser hücrelerine karşı etkili bir şekilde savaştığı tespit edildi.

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