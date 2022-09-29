Bu grip bir garip! Uzman hekim tek tek anlattı

Sonbaharın gelişiyle başlayan gece gündüz ısı seviyelerinde ciddi farklar olduğunu belirten Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, vaka sayılarındaki artışın ilkbaharın sonuna kadar süreceğini belirtti.



Prof. Dr. Akkoyunlu, "Dönem boyunca vakaların yüzde 80'ini influenza yani halk arasında grip olarak bilinen virüsten oluşturmaktadır, yüzde 15 civarında koronavirüs vakaları ve bunların dışında yaygın olamamakla beraber görülen diğer virüsler yer alır." dedi.

KORONAVİRÜS SALGINI BİTMEDİ

Dünyanın son dönemde mücadele ettiği koronavirüs salgınının henüz bitmediğinin altını önemle çizen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Ağustos ve Eylül aylarında yeni bir koronavirüs dalgası atlattık. Vaka sayıları düşmekle beraber hala stabilizasyonunu koruyor, bununla birlikte hastanelerde ciddi bir influenza yükü var. Fakat semptomlara baktığımızda normal gribin ötesinde uzamış daha ağır semptomlar görüyoruz. Açıkçası bu görüntü bilinen Kovid-19 semptomlarıyla birebir örtüşüyor. Fakat influenzanın da benzer şekilde çok uzun sürdüğünü görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

İNFLUENZA MI YOKSA KORONA MI?

"Kişinin influenza mı yoksa korona mı olduğunu anlamanın tek yolu ise test yaptırmak." diyen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Şikayetler genellikle ilk üç gün ateş ve ardından gelen öksürük şiddetli sürüyor. Ardından bunun üzerine başka bir bakterinin yükü çöküyor. Bununla birlikte astım veya astım benzeri hastalıklar ortaya çıkıyor" dedi.

ATAK GEÇİRİYOR OLABİLİRSİNİZ

Eğer ateşten sonra öksürük devam ediyorsa, halsizlik, kırgınlık devam ediyorsa kesinlikle doktora başvurmak gerekiyor. Koronavirüs veya bronşit/astım atağı geçiriyor olabilirsiniz.

GÜN İÇERİSİNDE DALGALANAN ŞİKAYETLER

Son olarak alerji uyarısı yapan diyen Prof. Dr. Akkoyunlu, " Bahar mevsimleri alerjik atakların en yaygın görüldüğü dönemdir. Şiddetli olarak öksürük, burun ve göz akıntısı, hapşırma şikayetleri olan vatandaşlar bir üst solunum yolu enfeksiyonu değil alerji de geçiriyor olabilirler." ifadelilerini kullandı.

Göz yaşarması, hapşırık gibi belirtilerin devamında eklem ve kas ağrısı yoksa alerji ihtimali güçleniyor.

"Alerjik durumlar dalgalı seyreder" diyen uzman hekim, "Gün içerisinde belli saatlerde şikayetler artış gösterebilir." şeklinde konuştu.

Star Gazetesi