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Sağlık

Bu köyde şeker hastalığına iyi gelen su fışkırıyor

Bursa'nın İznik ilçesindeki Karatekin köyünde, çeşmelerden akan suyun şeker hastalığına iyi geldiğini duyanlar yüzlerce kilometre yol yaparak su doldurmaya geliyor.

IHA15 Nisan 2024 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
Bu köyde şeker hastalığına iyi gelen su fışkırıyor
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İznik ilçesinin Karatekin Mahallesi'nde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu iddia edilirken, 500 kişinin yaşadığı mahallede hiç kimsede şeker hastalığına yıllardır rastlanmamasının sebebi olarak bu su gösterildi. Şeker hastalığına iyi geldiğini iddia ettiği suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edildi. Mahallenin merkezinden ve cami şadırvanından su dolduran vatandaşlar köy camiine isterlerse yardımda bulunabiliyor.

Türkiye'nin her bölgesinden yüzlerce kilometre yol yapıp akın akın gelenler, bidon bidon su doldurup gidiyor.

Su için Yalova'dan gelen bir kişi, "Sosyal medyadan bir kaç kez duydum geldim. Bu ikinci kez gelişimiz buraya. Ben suyu alıp Antalya'ya götürmüştüm. Bu suyu içenler fayda gördüklerini söylüyorlar" dedi.

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