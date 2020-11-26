Burun akıntısı corona belirtisi midir? Corona virüsünün belirtileri nelerdir?

26 Kasım 2020 Perşembe 12:51 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:51

Corona virüsünün belirtileri, hasta olup olmadığından şüphe eden insanlar tarafından sıkça araştırılıyor. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte birçok kişide görülmeye başlayan Covid-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Corona virüsüne yakalanan her 6 insandan birinde semptomlar ağır seyretmekte ve kişi nefes almakta güçlük çekmektedir. Çoğu insan ise özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. Peki Burun akıntısı corona belirtisi midir? İşte Corona virüsünün en yaygın görülen belirtileri

Covid-19 şüphesi bulunan kişiler Corona virüsünün belirtilerini araştırmaya devam ediyor. Peki, koronavirüsün belirtileri neler ve kaç günde ortaya çıkıyor?

CORONA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NEDİR?

COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

En yaygın semptomlar:

Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk

Daha seyrek görülen semptomlar:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjunktivit (Göz kızarıklığı)

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Konuşma veya hareket kaybı

BURUN AKINTISI CORONA BELİRTİSİ Mİ?

Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı yoktur. Grip ve nezlenin aksine akıntı olmadan nefes darlığı ve kuru öksürük başlar.

Covid-19’un en sık görülen belirtileri arasında yüksek ateş ve öksürük yer alıyor. Buna ek olarak ishal, pembe göz, ciğerlerde ağrı, dilde tat kaybı, boğaz ağrısı, ses boğuklaşması, iştah kaybı ve eklem ağrıları gibi belirtiler de bulunabiliyor.

CORONA BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?

Corona belirtileri genellikle 2 gün içinde ortaya çıkıyor. Ancak asemptomatik vakalarda yani herhangi bir semptoma rastlanmayan vakalarda belirti ortaya çıkmadığı için hasta kendisini sağlıklı hissedebilir. Bu nedenle belirtilerden bir ya da birkaçına sahip olanların ya da covid-19 pozitif bir kişiyle temaslı olanların test yaptırmasında fayda var.

GRİP, NEZLE VE CORONA ARASINDAKİ FARK

Grip, nezle ve covid-19 birbirine karıştırılan ve aslında belirtileri birbirine çok benzeyen 3 farklı hastalıktr.

Nezle hepimizin çok sık geçirdiği viral bir enfeksiyon. Burun akıntısı ile başlar. Yüksek ateş yapmaz. Genellikle biraz yorgunluk halsizlik olur ve birkaç günde en fazla bir haftada iyileşirsiniz.

Grip, biraz daha ağır seyreder. Yine yüksek ateş olur, solunum sıkıntısı olabilir. Belirgin olan eklem ağrılarıdır, kas ağrılarıdır. Genellikle akciğere kadar inmediği, üst solunum yolunda kaldığı bilinir. Akciğerde olmadığı için de zatürreye neden olmaz.

Koronavirüsün başlangıcı da aynı nezle ve grip belirtileri ile başlar. Kuru öksürükle, yüksek ateşle, boğaz ağrısı ile başlar. Corona virüsünün diğerlerinden farkı ise çok kısa sürede akciğere iniyor olmasıdır. Koku ve tat kaybı ise en büyük belirtilerinden birisidir. Gripte olduğu gibi koku belirli bir süreliğine gidip gelmez, uzun süre tat ve koku alma duyusu olmaz.