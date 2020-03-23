Burun estetiğinizi yapacak doktoru nasıl seçmelisiniz?

23 Mart 2020 Pazartesi 14:23 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 14:23

“Seçeceğiniz doktorun mesleki tecrübesi ve önceki ameliyatları burada kilit noktadır. İyi bir hekim burunu kişiye özel tasarlar ve hasta yaklaşımlarına önem verir. Hastanın doktora tamimiyle güvenmesi ve doktorun önceki işlerine bakıp doktorun yetkinliği konusunda emin olması gerekir.”

Burun estetiğinin amacının hem işlevsel hem de estetik açıdan kişiyi en ideal buruna kavuşturmak olduğunu belirten Op. Dr. Oray Karaçaylı, “Seçilecek olan doktorun hem işlev hem de estetik açıdan gerekli olan yapabilmesi için yeteli tecrübe ve bilgiye sahip olması gerekir. Rinoplasti ameliyatları sadece görünümü değil, öncelikle sağlığı da etkileyen çok önemli bir operasyondur. Bu yüzden doktor seçimi yapılırken çok dikkatli olunması gerekmektedir. Alanında uzman, tecrübeli ve başarılı ameliyatlar gerçekleştirmiş, sizinle yakından ilgilenecek, isteklerinizi de göz önüne alarak en ideal burun şeklini uygulayacak doktoru bulmalısınız.”

Peki, seçim yaparken nelere dikkat edilmelidir?

“KBB, burun sağlığıyla ilgilenen burun anatomisine ve fizyolojisine hâkim olunan bir uzmanlık alanıdır. Burnun anatomik yapısının yani işlevinin korunması burun estetiği operasyonunda çok önemlidir. Sadece uzmanlık alanı da doktor seçimi için yeterli değildir. Doktorunuzun burun estetiğinde donanımlı, tecrübeli ve dolayısıyla başarılı olması gereklidir. Bunun için internet ve sosyal medya mecralarının yanı sıra tanıdıklarınızdan referans da alabilirsiniz.”

Burun estetiğinde hedeflenen sonuçlara erişilmediğinde hasta için yıpratıcı bir sürecin başlamasına neden olduğunu belirten KBB ve Burun Estetiği Uzmanı Op. Dr. Oray Karaçaylı, “Revizyon rinoplasti, birincil burun estetiğinde hedeflenen sonuçların elde edilmemesi durumunda uygulanan ameliyatlardır. Revizyon rinoplasti riskini en aza indirgemek, burnun fonksiyonlarını korumak ve estetik açıdan ideal şekline kavuşturmak için doğru doktor seçilmelidir. Muayene esnasında doktorunuzdan yapacağı işlem hakkında bütün detayları, riskleri, olası komplikasyonları ve burun şekliniz hakkında bilgi aldığınızda güveninizin tam olduğunu hissediyorsanız doğru doktoru seçme şansınız yüksek olur.”