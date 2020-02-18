Çalışan anne adaylarına ‘beslenme' uyarısı

IHA 18 Şubat 2020 Salı16:07 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 16:07

Rahat bir gebelik dönemi için önemli tavsiyelerde bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, "Sağlıklı ve kaliteli bir gebelik dönemi geçirmek isteyen özellikle çalışan anne adayları, beslenme alışkanlıklarını tekrar gözden geçirmesi ve dikkat etmesi gerekmektedir" dedi.

3 ANA, 3 ARA ÖĞÜN



Yılmaz Akay, sözlerine şöyle devam etti: "Anne adayları bu süreç içinde, temel besin maddeleri olan et, yumurta, kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri, sebze-meyve ve tahıllardan yeterince almalı, şeker ve yağ dengesi ayarlamalıdır. Şeker ve yağ miktarı yüksek gıdalar besleyici özellikleri düşük ve kalorileri çok yüksek gıdalar olduğu için sınırlı ölçüde tüketmesi gerekmektedir. Günlük bir avuç taze kuru yemiş antioksidan etkisi nedeni ile tüketilebilir. 3 ana 3 ara öğün Anne adaylarının günlük kalori ihtiyaçları diğer kadınlara oranla 500 kalori daha fazladır.”

GÜNDE 2 LİTRE SU



Akay, “Kadınların normal beslenme düzenlerine hamilelikle birlikte 45-60 gr protein, 15-20 mg demir ve 500 mg kalsiyum eklenmelidir. 3 ana 3 ara öğün olmak üzere en az 6 öğün beslenilmelidir. Kahve ve çayın günde 2 fincandan daha fazla tüketilmemesi, ara öğünlerde ise lifli ve kepekli besinler ve tam buğdaylı besinler sindirim sistemi için önerilmektedir. Havuç, elma gibi meyve ve sebzeler rahatlıkla tüketilebilir, doğal meyve suları da başka bir alternatif olabilir. Yine bu ara öğünler için süt, süt ürünleri ve sütlü tatlılar da rahatlıkla tüketilebilir. Sıvı gıdaları ve özellikle suyu gebelik öncesine nazaran en azından günde 2,5-3 litre olmak üzere daha fazla tüketmek gereklidir" diyerek sözlerine son verdi.