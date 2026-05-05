Can Sağlığı Vakfı'nın Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde düzenlediği "Tıbbın yarınına bugünden bak" konulu MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresi'nde konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye'deki sigara tüketimiyle ilgili endişe verici rakamları açıkladı.

'BİZDE DE YASAL DEĞİL'

Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu belirten Birinci, "Günlük tüketimin kişi başı 17 dal. Sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkelerden biriyiz. Dünyada 108'inci sıradayız. Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 zam yaptığınız zaman, yüzde 7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor. Siz hangi politikayı belirlerseniz belirleyin fiyat artarsa sigara içen yüzde 2,1 azalıyor" dedi. Elektronik sigaranın masum gösterildiğini kaydeden Birinci, "Ne yazık ki elektronik sigara, sigarayı başlamayı 3 kat artırıyor. Onu masumlaştıran, az zararlı gibi kavramlarla onu pazarlayan firmaların bizi nasıl bir tuzağa çektiğini söylemek için özellikle değiniyorum. Elektronik sigaranın satışının yasak olduğu ülkeler var. Normalde bizde de yasal değil ama bulundurmayı yasak hale getirmedik. Sigara Japonya'da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu" dedi.

BAŞLAMA YAŞI 12'YE DÜŞTÜ

Türkiye'yi akciğer kanserinde birinci yapanın sigara olduğunu vurgulayan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türki- ye'de her yüz çocuktan 44'ünün sigara dumanına maruz kaldığını belirtti.

YILDA 7 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR

Birinci, kişi başı sağlık harcaması 840 dolar olan Türkiye'de sigara içen bir kişinin sağlık maliyetinin ise 1028 dolar olduğunu belirtti. Her yıl 7 milyon kişinin tütün yüzünden öldüğünü, 1,6 milyon kişinin ise pasif etkilendikleri için hayatlarını kaybettiğini anlatan Birinci, dünyadaki kanser türlerinin yüzde 25'inin sigaranın sorumlu olduğunu bildirdi. Anketlere göre 37, Avrupa ülkesinde 15-16 yaşındaki öğrencilerin yüzde 55'inin sigaraya ulaştığını, ilk deneme yaşının ise 12 yaşın altına düştüğünü ifade eden Birinci, kullanımda kız çocuklarının erkeklerle eşit hale geldiğine dikkat çekti.