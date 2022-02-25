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Sağlık

Canan Karatay dünyanın en sağlıklı yemeğini açıkladı! Bir çok hastalığa iyi geliyor

Ünlü Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay beslenme konusunda bir çok uyarılarda bulunuyor. Zararlı yemeklerden uzak durulması konusunda uyarılarda bulunan Canan Karatay dünyanın en sağlıklı yemeğini açıkladı. İşte detaylar...

Posta25 Şubat 2022 Cuma 20:38 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 20:39
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Türkiye'nin önemli Kalp ve İç Hastalıkları doktorlarından Canan Karatay toplumda tüketilen zararlı besinler konusunda önemli açıklamalarda bulunuyor. Sağlıklı besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirten Canan Karatay dünyanın en sağlıklı olduğunu düşündüğü besini açıkladı. İşte o açıklama...

CANAN KARATAY: ANTİOKSİDAN, VİTAMİN, C VİTAMİNİ DOLU

Posta'da yer alan habere göre, ışkın birçok hastalığa iyi geliyor. Prof. Dr. Canan Karatay ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu:' "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu."

Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu sözlerine ekledi.

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